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شرطة الرياض : القبض على وافد متهم بالمتاجرة بشرائح اتصال مزورة

شرطة الرياض : القبض على وافد متهم بالمتاجرة بشرائح اتصال مزورة

أبرز المواد

شرطة الرياض : القبض على وافد متهم بالمتاجرة بشرائح اتصال مزورة

شرطة الرياض : القبض على وافد متهم بالمتاجرة بشرائح اتصال مزورة
http://almnatiq.net/?p=835247
المناطق _ الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على وافد بنجلاديشي الجنسية في العقد الرابع من العمر، وذلك بحي العمل وسط العاصمة الرياض.
وبعد توفر الدلائل على تورطه بالمتاجرة بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وتم بحوزته ضبط (31,450) شريحة مزورة لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

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