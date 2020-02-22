70 كشافاً في وادي الدواسر يواجهون التصحر

وادي الدواسر _ مبارك الدوسري

أنتشر أكثر من 70 كشافاً من إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، صباح اليوم ، شمال المحافظة للعمل التطوعي في مشروع الحد من زحف الرمال مساهمة في مواجهة التصحر، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار “النظافة من الإيمان حماية للإنسان وتنمية للمجتمع”, حيث أسهموا في غرس العديد من الأشجار المعمرة التي تتحمل طبيعة مناخ المحافظة، وقاموا بصيانة تمديدات المياه وتنظيف أحواض تلك الأشجار.

وكانت كشافة الإدارة قد ركزت في خطتها هذا العام على العديد من البرامج التي تتعلق بالبيئة وحماية الحياة الفطرية وحماية المحميات الطبيعية من العبث, وتنظيم رحلات استكشافية للكشف عن مناطق الرعي الجائر, وتشجيع العمل في حملات مكافحة التصحر، وقامت بإصدار العديد من النشرات والبروشورات التي تصور خطر التصحر وأسبابه وطرق مكافحته وإعداد لوحات توعوية إرشادية للرعاة تهدف إلى الحد من الرعي الجائر .

وقد تلقى المشاركين على هامش الفعالية دورة عن العمل التطوعي في المجال البيئي ، قدمها عضو هيئة التدريس في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، الدكتور محمد الأبيض .

وتعتزم كشافة الإدارة ممثلاً بالنشاط الكشفي, إقامة معرض لمنتجات كشافيها ضمن احتفالات الإدارة باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف هذ العام الخامس والعشرون من شهر شوال , للتذكير بهذا الخطر الذي يهدد البشرية .