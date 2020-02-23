احدث الأخبار

زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.. ومصرع 7 أشخاص
أبرز المواد
 الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب كورونا
أبرز المواد
 دراسة: النحل الطنان يعرف الأشياء باللمس
أبرز المواد
 70 كشافاً في وادي الدواسر يواجهون التصحر
منطقة الرياض
 شرطة الرياض : القبض على وافد متهم بالمتاجرة بشرائح اتصال مزورة
أبرز المواد
 تعليم الباحة يقيم ملتقى التحول الرقمي ويكرم المدارس المميزة في تفعيل بوابة المستقبل
منطقة الباحة
 قطر تفشل في إيقاف بث برنامج يفضح تمويل نظام الحمدين للإرهاب في أوروبا
أبرز المواد
 مسؤول يمني : حملة اعتقالات حوثية جديدة بالتزامن مع محادثات الأردن بشأن الأسرى
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بٌعد أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة
أبرز المواد
 التحضير لانطلاق ملتقى الصفوف الأولية بدومة الجندل
منطقة الجوف
 باكستان تعلن حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران بسبب فيروس كورونا
أبرز المواد
 هيئة المواصفات تكثف استعداداتها لإطلاق المؤتمر الوطني السابع للجودة
أبرز المواد
زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.. ومصرع 7 أشخاص

زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.. ومصرع 7 أشخاص

أبرز المواد
الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب كورونا

الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب كورونا

أبرز المواد
دراسة: النحل الطنان يعرف الأشياء باللمس

دراسة: النحل الطنان يعرف الأشياء باللمس

أبرز المواد
70 كشافاً في وادي الدواسر يواجهون التصحر

70 كشافاً في وادي الدواسر يواجهون التصحر

منطقة الرياض

زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.. ومصرع 7 أشخاص

زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.. ومصرع 7 أشخاص
http://almnatiq.net/?p=835262
المناطق - الرياض

لقي سبعة أشخاص مصرعهم اليوم إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية اليوم بين إيران وتركيا.
وأفاد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن ثلاثة من الضحايا أطفال، وأن هناك آخرين محاصرين تحت أنقاض مبان في جنوب شرق تركيا، مضيفًا أن الزلزال تسبب في إصابة خمسة أشخاص آخرين.
وأشار إلى انهيار نحو 1066 مبنى جراء الزلزال، بينما وصلت فرق الإنقاذ إلى القرى المتضررة.
وفي ذات السياق، ذكرت هيئة الصحافة الفرنسية إصابة 25 شخصًا في شمال غربي إيران، فيما تسبب الزلزال بأضرار مادية محدودة.

روابط ذات صلة

الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب كورونا

الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب كورونا
دراسة: النحل الطنان يعرف الأشياء باللمس

دراسة: النحل الطنان يعرف الأشياء باللمس
شرطة الرياض : القبض على وافد متهم بالمتاجرة بشرائح اتصال مزورة

شرطة الرياض : القبض على وافد متهم بالمتاجرة بشرائح اتصال مزورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*