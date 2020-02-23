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وظائف صحية شاغرة في الدفاع المدني

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وظائف صحية شاغرة في الدفاع المدني

وظائف صحية شاغرة في الدفاع المدني
http://almnatiq.net/?p=835265
المناطق - الرياض

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف ” جدارة ” على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa.
وبينت المديرية أن عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 7 وظائف صحية شاغرة للرجال بالمرتبة 86 ، حيث يبدأ التقديم بتاريخ 6 / 7 / 1441هـ الساعة الـ 9 صباحاً وينتهي بتاريخ 10 / 7 / 1441هـ عند الساعة الـ 11 مساءً .
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الوظائف المعلنة تشترط أن يكون المتقدم لها من خريجي الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل وشروط شغل الوظائف المعلن عنها المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، واشتراط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وإنهاء مدة الامتياز المشترطة لجميع الوظائف المعلن عنها، واجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظائف المعلن عنها، حيث إن الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وَفْقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية، مع التأكيد على أن الأولوية في الترشيح هي للمؤهلات العلمية الماجستير ثم البكالوريوس عن طريق الانتظام ومن ثم الخريجين عن طريق الانتساب، حيث تتطلب مقابلة شخصية لجميع الوظائف المطروحة، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نِقَاطاً.
وأكدت على أن الطلبات التي لم تقدم خلال فترة التقديم المحددة لن يتاح لها الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنة، علماً بأن عملية مطابقة بيانات المرشحين تكون من خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سوف يستبعد المرشح، كما أن الترشيح النهائي يكون بعد الانتهاء من ( مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية) .

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