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الإسكان: تطوير151 مليون م2 من الأراضي البيضاء.. وسنتجه للضواحي

الإسكان: تطوير151 مليون م2 من الأراضي البيضاء.. وسنتجه للضواحي

أبرز المواد

الإسكان: تطوير151 مليون م2 من الأراضي البيضاء.. وسنتجه للضواحي

الإسكان: تطوير151 مليون م2 من الأراضي البيضاء.. وسنتجه للضواحي
http://almnatiq.net/?p=835269
المناطق - الرياض

كشف المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم تطوير 151 مليون م2 من الأراضي البيضاء من إجمالي 400 مليون م2، لافتا إلى أن الوزارة تتجنب فرض رسوم على الأراضي البيضاء في حال ثبوت عدم القدرة على التطوير لأسباب خارجة عن الإرادة.

ونوه إلى أن الوزارة ستتوجه للضواحي السكنية لتوفير بيئة متكاملة لا تقتصر على الوحدات وتمتد للمرافق والخدمات العامة، وأن الأراضي السكنية ستكون حاضرة على مستوى الدمام في الفترة القادمة.

وقال خلال تنظيم وزارة الإسكان دورة للإعلاميين، عقدت أخيرا بالدمام: «عدد الأسر المستفيدة من برنامج «سكني» بلغ 300 ألف أسرة في عام 2019، والوزارة تستهدف تجاوز 300 ألف خلال 2020، كما أن عدد عقود التمويل العقاري المدعوم بلغ 225 ألف عقد، والإسكان التنموي يعمل مع 364 جمعية أهلية على توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة».

وأفاد السويلم أن الوزارة خلال 2020 تعمل على ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، وتوفير 90 ألف أرض مجانية جديدة عبر تطوير 72 مخططا بقيمة 52 مليار ريال، والوصول إلى 204 آلاف عقد تمويلي بقيمة 100 مليار ريال، وتوقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال لتوفير 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.

وأشار إلى أن الوزارة، بالشراكة مع القطاع الخاص، تعمل على توفير 125 ألف وحدة سكنية ضمن 70 مشروعا تحت الإنشاء بقيمة 62 مليار ريال، والتعاقد مع 79 مقاولا مؤهلا لتنفيذ البنية التحتية بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال، فضلا عن قيام 14 جهة تمويلية بتقديم 165 ألف قرض مدعوم بقيمة 78 مليار ريال، والوصول إلى 21 ألف عقد خلال شهر، فيما كان الطموح سابقا الوصول إلى 12 ألف قرض خلال شهر.

وذكر أن برنامج «إيجار» وثق أكثر من 600 ألف عقد إيجار سكني وتجاري حتى الآن من خلال أكثر من 13 ألف وسيط عقاري، فيما سجل 6 آلاف اتحاد ملاك خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى فرز 33.5 مليون م2 من الوحدات العقارية واعتماد 270 مخططا بمساحة بأكثر من 455 مليون م2، بحسب “عكاظ”.

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