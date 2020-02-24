رئيس “المياه”: منصة إلكترونية لتنفيذ الخدمات

المناطق - الرياض

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي لـ«عكاظ» أن الشركة نجحت في إنهاء مشاريع داعمة لتحقيق أهداف مبادرات التحوَّل الرقمي وفق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إطلاق منصة طلب خدمات المياه إلكترونياً في مختلف المناطق، إضافة إلى إلغاء 15 مركزاً للاتصال على مستوى المملكة واستبدالها بمركز اتصال موحد 90001744 لكافة المناطق يعمل على مدار 24/‏7.

وبين أن ذلك يأتي لمواكبة عمليات التحوُّل الإلكتروني لخدمات المياه وتطوير البنية التحتيّة الخدمية وتوفير أفضل الممارسات التشغيلية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها في مختلف مناطق المملكة.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، العملاء كافة من مواطنين ومقيمين للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الفرع الإلكتروني، مؤكداً اكتمال توحيد أنظمة الفوترة في جميع المناطق إلى نظام واحد بدلاً من 7 أنظمة.

وقال الموكلي: «سعينا إلى أن يكون هناك منصة إلكترونية موحدة لطلب خدمات المياه في المملكة وهي (e.nwc.com.sa)، وذلك للرقي بالخدمة المقدمة لعملائنا الكرام وتلبية تطلعاتهم، ولهذا أطلقنا حملة تعريفية للخدمات الإلكترونية وقراءات الاستهلاك لعدادات المياه الذكية والتي تتركز على منصات طلب الخدمات إلكترونياً وتحديث البيانات، من أجل أن يتمكن العملاء من إدارة حساباتهم إلكترونياً، واستعراض الفواتير، ومعرفة كمية الاستهلاك الشهري وعدد من الخدمات.

وأضاف: «لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي ومبادراته ضمن رؤية المملكة 2030، عملنا على تعزيز التوسع في استبدال العدادات القديمة بالعدادات الذكية، واستكمال دائرة الربط بمنظومة القراءات عن بعد التي تتميز بخصائص داعمة لإدارة الاستهلاك، ومن أبرزها تنبيه العملاء بالاستهلاك المرتفع بشكل أسبوعي، وقد تم تطبيقها في الربع الأخير من عام 2019 كمرحلة أولى، وتجري عملية التوسع في ذلك لشمول العملاء كافة في منتصف العام الحالي 2020، وبلغ إجمالي العدادات الذكية في المناطق المختلفة أكثر من 1.9 مليون عداد ذكي، والتي ترسل القراءات إلى نظام الفوترة دون تدخل بشري، وتبقى مسؤولية ما بعد عداد المياه داخل العقار تابعة للعميل، وتقليل كمية الاستهلاك من خلال تعديل سلوكيات الاستخدام ومعالجة التسربات وتركيب أدوات ترشيد المياه». وأبان أن الفرع الإلكتروني يضم حزمة من الخدمات التي تمكن العملاء من إدارة حساباتهم وطلب الخدمات عن بعد، ومنها طلب توصيلة جديدة للعقار، وطلب تقسيم وحدات العقار، وتعديل اسم المالك، واستعراض جميع فواتير العقار وتفاصيلها، وتقديم الاعتراضات والبلاغات ومتابعتها، والاستفادة من الحاسبة التفاعلية.

ودعا المستفيدين كافة من خدمات المياه في جميع المناطق إلى تحديث بياناتهم، مبيناً أن ذلك يُعد أحد أهم عوامل خفض الاستهلاك، والإسهام في تقديم الخدمات بالشكل الأمثل ومتابعة حساب العقارات والفواتير تفادياً لتراكمها، مفيداً بأنه يمكن للمستفيدين في جميع المناطق طلب الخدمات عبر الفرع الإلكتروني للشركة في أي وقت طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى زيارة فروع الإدارة العامة لخدمات المياه في مناطق المملكة، بحسب “عكاظ”.