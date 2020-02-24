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اتهام شقيق أمير قطر بالتحريض على اغتصاب أمريكية

اتهام شقيق أمير قطر بالتحريض على اغتصاب أمريكية
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المناطق - الرياض

يواجه خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر تميم بن حمد اتهاما من قبل ممرضه الشخصي ماثيو أليندي بالتحريض على اغتصاب صديقته والاعتداء عليها، في هجوم على منزله بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وذكرت «ديلي ميل» أن أليندي يقاضي خالد بن حمد، مطالباً بتعويض قيمته 34 مليون دولار، بعد اتهامه لشقيق أمير قطر باحتجازه كرهينة، وإجباره على العمل بشكل متواصل لإفاقته من تأثير المواد المخدرة عقب حفلاته الماجنة.

وقال أليندي إنه لدى عودته لمنزله وجد صديقته آبي هان «42 عاماً»، على وشك لفظ أنفاسها الأخيرة إثر تعرضها لاعتداء بالضرب الوحشي والاغتصاب في هجوم غامض على منزلهم في لوس أنجلوس الشهر الماضي، لافتاً إلى أن الدماء كانت منتشرة في كل أركان المنزل، معرباً عن شكوكه بأن الهجوم جاء انتقاماً من مقاضاته لخالد بن حمد، وفضحه لممارساته المشينة.

وأضاف أليندي أنه تم نقل صديقته هان إلى العناية المركزة في مستشفى هنتنغتون في حالة غيبوبة، وأن الأطباء تواصلوا مع والدتها في نيوجيرسي وأبلغوها بأنهم غير متأكدين ما إذا كانت قادرة على البقاء على قيد الحياة طوال الليل، وأمضت هان «محاسبة في باسادينا» يومين في غيبوبة، وتلقت العلاج بالمستشفى لمدة أسبوعين، قبل أن تعود لمنزلها حيث تقضي فترة النقاهة، فيما تعاني من ظهور أعراض تلف في الدماغ، بسبب تعرضها للعديد من الضربات بالغة العنف في رأسها، كما أكدت الأدلة الجنائية تعرضها للاغتصاب الجنسي، بناء على الكدمات على الفخذين وعينات DNA، على الرغم من أن الضحية لا تستطيع تذكر ما حدث في يوم الاعتداء الذي وقع في 14 يناير.

ويعيش أليندي وصديقته في مجمع سكني راقٍ في وسط باسادينا، يتطلب دخوله بطاقات أو أكواداً رئيسية، حيث أخبرت الشرطة أن مثل هذا الهجوم يعد نادراً للغاية.

ويقول أليندي إن الهجوم الوحشي تركه هو وصديقته في حالة خوف دائمة، مشيراً إلى أنه «في كل مرة أغادر فيها إلى العمل، عليّ أن أقلق من أن تكون صديقتي في المنزل بمفردها، على الرغم من أن لدينا نظاماً أمنياً، لأنني لا أعتقد أن هذا سيكون الهجوم الأخير، بل ربما هو الهجوم الأول».

من جانبها، قالت ريبيكا كاستانيدا، محامية أليندي وزميله ماثيو بيتارد في قضيته ضد خالد، إنها أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي بالهجوم على هان.

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