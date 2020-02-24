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الحسد والعين والسحر.. تشخيص خاطئ لمصابي «النوم القهري»

الحسد والعين والسحر.. تشخيص خاطئ لمصابي «النوم القهري»
http://almnatiq.net/?p=835272
المناطق - الرياض

أكدت دراسة طبية سعودية أن التأخير في تشخيص النوم القهري مايزال يمثل مشكلة كبيرة للمرضى السعوديين المصابين بهذا الاضطراب، ويعكس ضرورة زيادة وعي الطلاب والمتدربين في الكليات الطبية والممارسين الصحيين بهذا المرض.

والنوم القهري هو مرض عضوي مناعي من أعراضه نوبات النوم الفجائية التي لا يمكن مقاومتها، وشلل اليقظة (شلل جميع أو بعض عضلات الجسم عند المواقف العاطفية)، والجاثوم، وهلوسة بداية أو نهاية النوم، وتقطع النوم بالليل، والقابلية لزيادة الوزن.

وأجرى المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود هذه الدراسة التي نشرت في دورية Sleep Breathing، بهدف معرفة التخصصات التي يزورها مرضى النوم القهري والتشخيصات الطبية التي تلقوها قبل حصولهم على التشخيص الصحيح، والبدء في العلاج الصحيح للمرض.

وبينت الدراسة أن متوسط الوقت بين ظهور أعراض المرض والحصول على التشخيص الصحيح كان 9 أعوام، مما يعكس نقص معرفة الممارسين بالمرض.

كما بينت أن 82% من المرضى حصلوا على تشخيص خاطئ قبل التشخيص الصحيح وضمت التشخيصات الخاطئة: الاضطرابات العقلية أو العصبية أو القناعة بأنهم مصابون بـ«الحسد» أو «العين» أو «السحر» لا سمح الله.

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