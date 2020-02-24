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5 عبارات.. ينتظر الرجل سماعها من زوجته

5 عبارات.. ينتظر الرجل سماعها من زوجته
http://almnatiq.net/?p=835273
المناطق - الرياض

ربما لا يخطر على بال الزوجة أن زوجها يسعد بسماع العبارات الجميلة والكلمات الرقيقة منها بالذات، وفي دراسة أجرتها وزارة الأسرة والسكان المصرية، ونشرت نتائجها على حسابها في «تويتر» حثت الزوجات على ترديد 5 عبارات تحمل معاني المديح والإطراء، ما يشعر الزوج بالتقدير والاهتمام، كما أوصت بنقل صورة حسنة لأهلها عن زوجها، والعبارات هي: أصدقائي يحترمونك جدا، وأهلي يقدرونك ودائمو السؤال عنك، أما أكثرها أثرا إيجابيا في نفسه فهي: مظهرك جذاب اليوم، علاوة على سؤاله بشكل دوري ودون إلحاح: هل تريد مغادرة هذا المكان، وأخيرا.. أتمنى أن يصبح ابننا ناجحا مثلك.

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