هل ينتقل كورونا عبر البضائع؟

هل ينتقل كورونا عبر البضائع؟

أبرز المواد
5 عبارات.. ينتظر الرجل سماعها من زوجته

5 عبارات.. ينتظر الرجل سماعها من زوجته

أبرز المواد
الحسد والعين والسحر.. تشخيص خاطئ لمصابي «النوم القهري»

الحسد والعين والسحر.. تشخيص خاطئ لمصابي «النوم القهري»

أبرز المواد
اتهام شقيق أمير قطر بالتحريض على اغتصاب أمريكية

اتهام شقيق أمير قطر بالتحريض على اغتصاب أمريكية

أبرز المواد

هل ينتقل كورونا عبر البضائع؟

هل ينتقل كورونا عبر البضائع؟
http://almnatiq.net/?p=835274
المناطق - الرياض

لا يتوقف فايروس كورونا حتى الآن في حصد المزيد من الأرواح في العالم، منذ ظهوره لأول مرة في الصين بمدينة ووهان في ديسمبر الماضي، حيث بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس، حتى اليوم السبت، 2345 شخصا، غالبيتهم في الصين.

ويتساءل الناس عن خطورة انتقال الفايروس عبر البضائع القادمة من الصين، حيث أجابت وزارة الصحة السعودية.. أنه بناء على المعلومات المتوفرة حاليا لا يوجد خطر في البضائع المستوردة من الصين.

وأضافت.. أن الفايروس ينتقل بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون حماية.

روابط ذات صلة

5 عبارات.. ينتظر الرجل سماعها من زوجته

5 عبارات.. ينتظر الرجل سماعها من زوجته
الحسد والعين والسحر.. تشخيص خاطئ لمصابي «النوم القهري»

الحسد والعين والسحر.. تشخيص خاطئ لمصابي «النوم القهري»
اتهام شقيق أمير قطر بالتحريض على اغتصاب أمريكية

اتهام شقيق أمير قطر بالتحريض على اغتصاب أمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*