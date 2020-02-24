هل ينتقل كورونا عبر البضائع؟

المناطق - الرياض

لا يتوقف فايروس كورونا حتى الآن في حصد المزيد من الأرواح في العالم، منذ ظهوره لأول مرة في الصين بمدينة ووهان في ديسمبر الماضي، حيث بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس، حتى اليوم السبت، 2345 شخصا، غالبيتهم في الصين.

ويتساءل الناس عن خطورة انتقال الفايروس عبر البضائع القادمة من الصين، حيث أجابت وزارة الصحة السعودية.. أنه بناء على المعلومات المتوفرة حاليا لا يوجد خطر في البضائع المستوردة من الصين.

وأضافت.. أن الفايروس ينتقل بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون حماية.