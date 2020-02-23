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ارتفاع أعداد وفيات “كورونا” داخل الصين إلى 2442 شخصا

ارتفاع أعداد وفيات “كورونا” داخل الصين إلى 2442 شخصا
http://almnatiq.net/?p=835297
المناطق - الرياض

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل الصين الليلة الماضية إلى 2442 شخصًا والإصابات المؤكدة إلى 76936 حالةً، وشفاء 22888 شخصًا بعد معالجتهم.
وأشارت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان اليوم إلى أنها تلقت بيانات من 31 مقاطعة تؤكد إصابة 76936 حالةً، من بينهم 10968 في حالة صحية حرجة، فيما فارق الحياة 2442 شخصًا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22888 شخصًا بعد شفائهم.
وفي سياق متصل، سجلت السلطات الصحية بمقاطعه هوبي 96 وفاة جديدة و 630 إصابة أخرى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بنهاية 22 فبراير.

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