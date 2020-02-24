الاتحاد الأوروبي : ندعم تطلعات ليبيا في تحقيق سيادة القانون

المناطق - الرياض

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن الاتحاد يدعم تطلعات ليبيا في السعي لتحسين سيادة القانون والعدالة واحترام الحقوق الأساسية.

وبينت البعثة في بيان لها اليوم، أن سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا بحث مع وزير العدل الليبي محمد لملوم “التعاون المستمر وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة في مواجهة تحديات قطاع العدالة”.