الاتحاد الأوروبي : ندعم تطلعات ليبيا في تحقيق سيادة القانون

الاتحاد الأوروبي : ندعم تطلعات ليبيا في تحقيق سيادة القانون

أبرز المواد
هاجمه قرش عملاق.. وتغلب عليه بأبسط طريقة بشرية ممكنة

هاجمه قرش عملاق.. وتغلب عليه بأبسط طريقة بشرية ممكنة

أبرز المواد
انطلاق مشاريع التشجير ضمن برنامج “الرياض الخضراء”

انطلاق مشاريع التشجير ضمن برنامج “الرياض الخضراء”

أبرز المواد
صحف إسرائيلية: رئيس الموساد زار قطر سرا

صحف إسرائيلية: رئيس الموساد زار قطر سرا

أبرز المواد

الاتحاد الأوروبي : ندعم تطلعات ليبيا في تحقيق سيادة القانون

الاتحاد الأوروبي : ندعم تطلعات ليبيا في تحقيق سيادة القانون
http://almnatiq.net/?p=835309
المناطق - الرياض

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن الاتحاد يدعم تطلعات ليبيا في السعي لتحسين سيادة القانون والعدالة واحترام الحقوق الأساسية.
وبينت البعثة في بيان لها اليوم، أن سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا بحث مع وزير العدل الليبي محمد لملوم “التعاون المستمر وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة في مواجهة تحديات قطاع العدالة”.

روابط ذات صلة

هاجمه قرش عملاق.. وتغلب عليه بأبسط طريقة بشرية ممكنة

هاجمه قرش عملاق.. وتغلب عليه بأبسط طريقة بشرية ممكنة
انطلاق مشاريع التشجير ضمن برنامج “الرياض الخضراء”

انطلاق مشاريع التشجير ضمن برنامج “الرياض الخضراء”
صحف إسرائيلية: رئيس الموساد زار قطر سرا

صحف إسرائيلية: رئيس الموساد زار قطر سرا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*