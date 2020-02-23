أمير نجران يستعرض تقرير الهلال الأحمر بالمنطقة

المناطق - الرياض

تسلم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.

واستعرض سموه مع مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران مهند بن صالح اليامي، ما اشتمل عليه التقرير من خدمات إسعافية وطبية وإدارية، إضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية والمبادرات التطوعية التي تم تنفيذها بالمنطقة .

وبين التقرير عدد الحالات الإسعافية التي باشرها الفرع خلال العام الماضي، حيث بلغت 5480 حالة منقولة، تم تقديم الخدمات الإسعافية لها ونقلت للمستشفيات، و 3119 غير منقولة، قدمت لها الخدمات الإسعافية في مواقعها، منها 93 حالة وفاة .

ونوه سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشاريع التطوعية والأعمال الإنسانية وفي نهاية اللقاء قدّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بجميع أعمال الهلال الأحمر بالمنطقة .