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الاتحاد السعودي للفروسية يختتم بطولتيه الوطنيتين السابعة والثامنة

الاتحاد السعودي للفروسية يختتم بطولتيه الوطنيتين السابعة والثامنة
http://almnatiq.net/?p=835323
المناطق - الرياض

اختتم الاتحاد السعودي للفروسية مساء أمس البطولة الوطنية السابعة والثامنة لقفز الحواجز والمدرجتين ضمن برنامجه للموسم الجاري.
وشهدت البطولتان إقامة منافسات مختلفة، شارك في البطولة الوطنية السابعة والتي أقيمت على ميدان مركز ميادين للفروسية بالرياض ستون فارسًا على مدار ثلاثة أيام.
وحقق المركز الأول في الشوط الأول خالد الهادي، بينما حقق لقب الشوط الثاني صالح بن عميرة، وفاز بالشوط الثالث عبدالرحمن الهمزاني، وحصل على المركز الأول في شوط فرسان تحت 18 عاماً تميم عبدالكريم، وفي شوط فرسان أقل من 16 عاماً تصدرت سمو الأميرة وطفة آل سعود، وفاز بشوط الهواة سلطان السحلي، وفي المستويات من اليوم الختامي حقق لقب المستوى الصغير علي المقعدي، وفاز بالمستوى المتوسط صالح بن عميرة، وفي المستوى الكبير تصدر المنافسة عابد السنوسي.
وفي بطولة الوطنية الثامنة التي أقيمت منافساتها في مركز سيتي هورس بجدة شارك في البطولة خمسون فارساً، ونجح في تحقيق لقب الشوط الأول عبدالله إبراهيم ، بينما حقق المركز الأول في الشوط الثاني بندر بن محفوظ ، وفاز بالشوط الثالث عمرو طلعت، وحقق لقب الفرسان تحت 18 عاماً البراء الشيخ، وفي شوط فرسان أقل من 16 عاماً حصد المركز الأول عمر كنعان، وفاز بشرط الهواة بكر بن لادن، بينما حقق المركز الأول في المستوى الصغير البراء الشيخ، وفي المستوى المتوسط فاز بالمركز الأول بندر بن محفوظ، وحقق وليد الغامدي المركز الأول في المستوى الكبير.

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