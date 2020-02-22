أمانة الاحساء .. تدشين موقع لـ “عربات الكرفان ” بشاطئ العقير

الاحساء - المناطق

دشنت امانة الاحساء ممثلة في بلدية العقير موقعاً للمواقف الخاصة بالمركبات المتنقلة “عربات الكرفان” بمساحة اجمالية تُقدر بـ 21 ألف متر مربع للموقع الذي تم تجهيزه وانشاؤه، ويضم (بحيرة مزودة بنافورة بمساحة 490 مترمربع ، نقاط لاستخدام مياه الغسيل وتصريف مياه الصرف الصحي ، العاب أطفال ، استراحة مشتركة للمناسبات بمساحة 160 مترمربع واستيعاب 50 شخص ، تركيب الانارة وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار ، ملعب لكرة الطائرة).

وذلك وفق ما أوضحه أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، والذي ذكر أن فكرة إنشاء الموقع جاءت نظراً لكثرة ارتياد أصحاب “عربات الكرفان” لشاطئ العقير وعشوائية الوقوف في مواقع مختلفة من الشاطئ، بالإضافة إلى حاجتهم إلى خدمات خاصة بهم، كنقاط تصريف مياه الصرف الصحي، ونقاط التزود بالمياه الصالحة للاستخدام، لذا سعت الأمانة إلى إنشاء موقف خاصة بهم، وتعتبر الأمانة من أوائل الأمانات على مستوى الخليج العربي في تقديم هذه الخدمة لمرتادي الشواطئ، ولفت الملحم الى ان تصميم الموقع تم فيه مراعاة التوسع المستقبلي وفق الخطط التطويرية بتخصيص مساحات لأصحاب المخيمات وكذلك تجهيز مواقع ذات طابع المغامرات وتحديات الشباب .

واكد الملحم على أن الأمانة تسعى وبخطوات حثيثة إلى تعزيز خطتها الاستراتيجية في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في ظل الدعم والاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – ، وتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي ، في العمل على التطوير المستمر لشاطئ العقير، وتعزيزاً للجانب الترفيهي للمواطن والزائر وتدعيم القطاع السياحي في المنطقة .