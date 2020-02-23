احدث الأخبار

أمانة الشرقية تخصص 40 دورة تدريبية لرفع كفاءة منسوبيها
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء .. تدشين موقع لـ “عربات الكرفان ” بشاطئ العقير
المنطقة الشرقية
 الاتحاد السعودي للفروسية يختتم بطولتيه الوطنيتين السابعة والثامنة
أبرز المواد
 أمير نجران يستعرض تقرير الهلال الأحمر بالمنطقة
منطقة نجران
 وزير الثقافة يُعيّن جهاد الخالدي رئيساً تنفيذياً لهيئة الموسيقى
أبرز المواد
 حملة اعتقالات حوثية جديدة بالتزامن مع محادثات الأردن بشأن الأسرى
أبرز المواد
 ارتفاع أعداد وفيات “كورونا” داخل الصين إلى 2442 شخصا
أبرز المواد
 اليمن.. مجلس النواب يُطالب بالضغط على النظام الإيراني للكف عن دعم الحوثي
أبرز المواد
 وظائف صحية شاغرة في الدفاع المدني
أبرز المواد
 زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.. ومصرع 7 أشخاص
أبرز المواد
 الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب كورونا
أبرز المواد
 دراسة: النحل الطنان يعرف الأشياء باللمس
أبرز المواد
أمانة الشرقية تخصص 40 دورة تدريبية لرفع كفاءة منسوبيها

أمانة الشرقية تخصص 40 دورة تدريبية لرفع كفاءة منسوبيها

المنطقة الشرقية
أمانة الاحساء .. تدشين موقع لـ “عربات الكرفان ” بشاطئ العقير

أمانة الاحساء .. تدشين موقع لـ “عربات الكرفان ” بشاطئ العقير

المنطقة الشرقية
الاتحاد السعودي للفروسية يختتم بطولتيه الوطنيتين السابعة والثامنة

الاتحاد السعودي للفروسية يختتم بطولتيه الوطنيتين السابعة والثامنة

أبرز المواد
أمير نجران يستعرض تقرير الهلال الأحمر بالمنطقة

أمير نجران يستعرض تقرير الهلال الأحمر بالمنطقة

منطقة نجران

أمانة الشرقية تخصص 40 دورة تدريبية لرفع كفاءة منسوبيها

أمانة الشرقية تخصص 40 دورة تدريبية لرفع كفاءة منسوبيها
http://almnatiq.net/?p=835341
الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تخصيص (40) دورة تدريبية لموظفي الأمانة والبلديات التابعة لها، وذلك لرفع مستوى كفاءة منسوبيها، و تحقيق المزيد من الإنتاجية والجودة في العمل.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ جمال بن عبدالله السليمان، أن الأمانة تسعى لرفع معدل المهارات لدى موظفيها من أجل رفع مستوى الإنتاجية في العمل وتجديد وتحديث المعلومات لديهم وتعزيز القدرات الوظيفية والمهارية، وذلك من خلال ما تقدمه إدارة الموارد البشرية من دورات تدريبية وورش عمل بشكل مستمر سعياً لمواكبة التطور خاصة فيما يتعلق في هذا المجال.

وقال أن الأمانة ستقوم بعقد العديد من الدورات التدريبية المختلفة والمتنوعة للموظفين، مما يساهم في رفع كفاءة الموظف وتقليل مستوى الأخطاء، وتدريب ما يقارب 1200 موظف خلال ستة أشهر من هذا العام.

وأبان جمال السليمان بأن هذه الدورات ستبدأ من يوم غد الاثنين الموافق 30/6/1441هـ، وهي مخصصة لموظفي الأمانة والبلديات التابعة لها، مشيرا الى أنه تم تدريب أكثر 698 متدرب ومتدربة في الفترة السابقة لمنسوبي الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة.

روابط ذات صلة

أمانة الاحساء .. تدشين موقع لـ “عربات الكرفان ” بشاطئ العقير

أمانة الاحساء .. تدشين موقع لـ “عربات الكرفان ” بشاطئ العقير
أرامكو تعلن تلقّي الموافقة على تطوير حقل غاز الجافورة

أرامكو تعلن تلقّي الموافقة على تطوير حقل غاز الجافورة
بلدية عريعرة ترصد 75 مخالفة على المباني السكنية والتجارية تحت الإنشاء

بلدية عريعرة ترصد 75 مخالفة على المباني السكنية والتجارية تحت الإنشاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*