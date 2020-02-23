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ارامكو السعودية تعرف طلاب وطالبات الجوف عن الابتعاث والتدرج المنتهي بالتوظيف
http://almnatiq.net/?p=835366
الجوف - محمد الحسن

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد “بنين”، بالتعاون مع شركة “أرامكو” السعودية، لقاءاً لتعريف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ببرامج الشركة التدريبية والمنتهية بالتوظيف .
وقال مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان إن مثل هذه البرامج تساعد الطلاب والطالبات على استغلال الفرص وتحديد والرؤية قبل دخول الاختبارات المهنية، حتى يتعرف الطالب على المتطلبات، ليحدد ميوله حسب رغبته وتوجهاته .
من جانبه، قال ممثل التوظيف بشركة أرامكو السعودية الأستاذ عبدالله ابن ناصر العقيل إن البرنامج يهدف إلى تقديم نبذة تعريفية عن التدريب والتطوير التي توفرها “أرامكو” السعودية، ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثاني والثالث ثانوي، ويشتمل البرنامج على مسارين: برنامج الابتعاث الجامعي، وبرنامج التدرج لخريجي المرحلة الثانوية.
مشيراً إلى أن الوطن بحاجة لليد الصناعية المدربة والتخصصات الهامة خاصة مصادر الطاقة والتعامل معها وصيانتها وهذا يتفق مع رؤية المملكة 2030 م  .
وقال أن البرنامج يوفر مكافئة شهرية للطلاب وسكن أو بدل سكن ويستقطب المبدعين والمتميزين من الشركات المساندة لـ “أرامكو” السعودية .
يذكر أن البرنامج أقيم في مقر مسرح الإدارة بسكاكا “للطلاب” ونقل عبر الدائرة التلفزيونية “للطالبات”، وسوف يتم تنفيذ برنامج مماثل خلال هذا الأسبوع في دومة الجندل، قدم البرنامج الأستاذ عبدالله بن ناصر العقيل، الأستاذ تركي ابن عبدالعزيز الوزان .

 

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