المجلس البلدي بدومة الجندل يعقد جلسته 62

كما تم مراجعة تقارير لجان المجلس وإقرارها ومناقشة لقاء المجلس البلدي مع المجلس المحلي بمحافظة دومة الجندل بيوم الاثنين تاريخ 7 رجب 1441 هـ وعرض خطابات وتعاميم واردة من الأمانة العامة للمجالس البلدية .

وبحث المجلس الإفادة عن المشاريع المعتمدة كمبادرات في ميزانية العام المالي 1441/1442هـ, حيث قرر المجلس البلدي زيارة أمين منطقة الجوف لمناقشة مشاريع المبادرات المعتمدة لبلدية محافظة دومة الجندل لعام 2020 م .

وبحث المجلس مراجعة تقارير لجان المجلس وقرر المجلس البلدي اختيار رؤساء اللجان وهم :

رئيس لجنة المالية والاستثمار الأستاذ عبدالعزيز بن خلف السراح.

رئيس لجنة الخدمات الأستاذ وليد بن صالح النعمان.

رئيس لجنة المشاريع والتخطيط الأستاذ مشهور بن سعدون الجميعان.

رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ محمد بن عبدالله الحسن.