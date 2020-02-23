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المجلس البلدي بدومة الجندل يعقد جلسته 62

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http://almnatiq.net/?p=835375
الجوف - محمد الحسن

برئاسة الأستاذ متعب أحمد الهديب عقد المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل بالجوف جلسته الثانية و الستون وذلك بحضور جميع الاعضاء حيث تم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وهي عرض ومناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 1440/1441هـ ، وعرض ومراجعة قرارات المجلس من بداية الدورة الثالثة وطلب الإفادة عن المشاريع المعتمدة كمبادرات في ميزانية العام المالي  1441/1442هـ

كما تم مراجعة تقارير لجان المجلس وإقرارها ومناقشة لقاء المجلس البلدي مع المجلس المحلي بمحافظة دومة الجندل بيوم الاثنين تاريخ 7 رجب 1441 هـ وعرض خطابات وتعاميم واردة من الأمانة العامة للمجالس البلدية .
وبحث المجلس الإفادة عن المشاريع المعتمدة كمبادرات في ميزانية العام المالي  1441/1442هـ, حيث قرر المجلس البلدي زيارة أمين منطقة الجوف لمناقشة مشاريع المبادرات المعتمدة لبلدية محافظة دومة الجندل لعام 2020 م  .
وبحث المجلس مراجعة تقارير لجان المجلس وقرر المجلس البلدي اختيار رؤساء اللجان وهم  :
رئيس لجنة المالية والاستثمار الأستاذ عبدالعزيز بن خلف السراح.
رئيس لجنة الخدمات الأستاذ وليد بن صالح النعمان.
رئيس لجنة المشاريع والتخطيط الأستاذ مشهور بن سعدون الجميعان.
رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ محمد بن عبدالله الحسن.

كما بحث المجلس مناقشة لقاء المجلس البلدي مع المجلس المحلي بمحافظة دومة الجندل بيوم الاثنين تاريخ 7 رجب 1441 هـ, وكانت خلاصة الآراء التي طرحت بشأنه: الموضوعات التي يرغب المجلس عرضها في اللقاء وهي تشغيل مشروع الصرف الصحي بمحافظة دومة الجندل ، وخدمات المياه والهبوطات بمحافظة دومة الجندل ، والجسر الرابط بين قرية الرديفة والرافعية ومداخلها.

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