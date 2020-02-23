كلية العلوم والآداب بالقريات تقيم مجموعة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية

الجوف - محمد الحسن

أقامت كلية العلوم والآدب بالقريات، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، خلال الأسابيع الماضية، عدد من المحاضرات التثقيفية والتوعوية وورش العمل التي تهدف إلى رفع قدرات الطلبة في كافة المجالات واكسابهم المهارات المتنوعة، حيث نظمت الكلية محاضرة بعنوان (البرامج الحديثة لتدريس الكيمياء العضوية)، قدّم المحاضرةد. عيد سلامة، وقد تضمنت المحاضرة، استخدام بعض البرامج الحديثة في شرح بعض مقررات الكيمياء العضوية العملي مثل برنامج الفلاش حيث يمكن أن يتم تنفيذ بعض تجارب الكشف عن معرفة اسماء المركبات العضوية البسيطة كمحاكاة للتجارب التي تتم في معمل الكيمياء العضوية، كما نظمت الكلية، محاضرة بعنوان (التراث وهوية الأمة)، قدّمها د. طاهر الشيخ، وقد تناولت عدة محاور من أهمها التعريف بالتراث والهوية وبيان أهميته في حياة الأفراد والأمم، وبيان مكونات الهوية وعناصرها، وكذلك ضرورة الاستفادة من تراث الماضي المشرف لتحقيق مستقبل مشرق، بالإضافة إلى التحذير من التحولات الفكرية والتغيرات الثقافية التي تخالف مبادئ التراث القويم، وتشتمل على

شطحات فكرية وفساد أخلاقي ومجتمعي، كما أقامت الكلية، محاضرة عن (الأمراض النفس جسمية)، قدّمها د. صلاح هارون، وتناول فيها مفهوم الأمراض النفس جسمية (Psychosomatic Medicine )، والأسباب والعوامل المسببة لها مثل: تغيّرات في عمليات النقل العصبي وعلاقتها بالتغيرات التي تطرأ في القلب والأوعية الدموية، وفي الجهاز الهضمي والجلد، كردّة فعل على حالات الكَرْب والإجهاد (Stress)، تحت إشراف ومراقبة الجهاز العصبي المركزي،كما تطرق الدكتور هارون، إلى المخاطر التي تحدق بالإنسان نتيجة هذه الأمراض.

وفي سياق متصل، أقامت الكلية ورشة عمل بعنوان (التهيئة الإرشادية للأعضاء الجدد)، قدّم الورشة، د. طاهر الشيخ، وقد تضمنت الورشة، تعريف الأعضاء الجٌدد بأهمية الإرشاد الأكاديمي في المرحلة الجامعية، إضافة إلى شرح سبل التواصل مع الطلاب المسترشدين من خلال الساعات الإرشادية وفنيات المقابلات الإرشادية، وبيان أهمية التواصل الإرشادي عبر نظام البلاك بورد، فضلا ًعن توضيح الآلية الصحيحة لإعداد الملف الإرشادي، كما نفذّت الكلية، دورة تدريبية بعنوان (تخريج الأحاديث)، قدّم الدورة، د. عماد الدين عبد العظيم، وقد تضمنت الدورة، التعريف بعلم التخريج، ومراحل نشأته وتطوره، وبيان أهم الفوائد المترتبة على دراسته، والحاجة إلى معرفة الناس خاصة المتصدرين للوعظ والإرشاد والدعوة بقواعده وطرقه مع انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة في زماننا، كما تناولت الدورة، بيان طرق التخريج والتعريف بكل طريقة منها بشكل مختصر، وكيف يخرج الطالب والباحث الحديث عن طريق كل منها .