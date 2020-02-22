أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لمكافحة المخدرات

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بديوان الإمارة اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سعد بن محمد بن جليغم .

وفي مستهل اللقاء تسلم سمو أمير المنطقة التقرير السنوي الاحصائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

واستمع سموه لشرح مفصل عما تضمنه التقرير والجهود التي قامت بها مديرية مكافحة المخدرات وفروعها بمختلف المناطق والنتائج التي تم تحقيقها للعام المنصرم 1440هـ في مجال مكافحة المخدرات وما تضمنه التقرير الإحصائي من إنجازات ونجاحات متميزة حققها أفراد مكافحة المخدرات.

وأشاد سمو أمير المنطقة بجهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأمنية بالمنطقة في دحر المهربين ومكافحة هذه السموم والآفات وما تحقق لها من إنجازات في الحفاظ على شباب ومكتسبات الوطن .

وأكد سموه على أهمية الدور المناط بجميع الجهات الأمنية بالمنطقة والمواطنين وضرورة تكاتف وتضافر الجهود في الإبلاغ والقبض على مروجي تلك السموم لشبابنا و لهذا الوطن الغالي.

كما وافق سمو أمير منطقة جازان على اطلاق مركز للتوعية الوقائية التابع لإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة جازان تحت مسمى مركز الأمير محمد بن ناصر للتوعية الوقائية ، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية ويهدف المركز الى اداء الدور التوعوي والوقائي وإقامة معارض ومحاضرات وورش عمل عن أضرار المخدرات وبرامج توعوية عن السلوكيات المنحرفة والخاطئة لتحصين الشباب والشابات بالمنطقة .

وعبر مدير مكافحة المخدرات بجـــازان العميد سعد بن جليغم عن شكره وتقديره لسموه على الموافقة على إنشاء مركز التوعية الوقائية يحمل اسم سموه ، مثمنا دعمه المتواصل لمنسوبي إدارة مكافحة المخدرات بجازان وتوجيهاته السديدة للتصدي لكل من يحاول إدخال أو تهريب المخدرات للمنطقة أو المملكة عبر حدودها.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.