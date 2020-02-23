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“النداح” يباشر عمله مديراً لمستشفى الولادة والاطفال بمحافظة الخرج

“النداح” يباشر عمله مديراً لمستشفى الولادة والاطفال بمحافظة الخرج

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“النداح” يباشر عمله مديراً لمستشفى الولادة والاطفال بمحافظة الخرج

“النداح” يباشر عمله مديراً لمستشفى الولادة والاطفال بمحافظة الخرج
http://almnatiq.net/?p=835387
الخرج - أشرف العصيمي

باشر مدير مستشفى ‬الولادة والاطفال بمحافظة الخرج الأخصائي سعود بن محمد النداح مهام عمله اليوم بعد صدور قرار مدير الشؤون الصحية بتكليفه مديراً للمستشفى .

واطلع على سير العمل في كافة أقسام المستشفى، كما اطمأن على صحة المرضى المنومين في أقسام التنويم ، والتقى برؤساء الأقسام ومنسوبي المستشفى وطالبهم بالعمل لتحقيق المستوى المُرضِي للمراجعين.

من جهة أخرى استقبل محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه اليوم مدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج ، ورحب المحافظ بمدير المستشفى الجديد وهنأه بهذه الثقة وتمنى له التوفيق في عمله .

من جانبه قدَّم “النداح” شكره وتقديره لسعادة المحافظ على ما وجده من حسن استقبال ، وأكد عزمه لمواصلة العمل لخدمة الوطن من خلال عمله كمدير لمستشفى الولادة والاطفال بمحافظة الخرج.

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