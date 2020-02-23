احدث الأخبار

انطلاق التمرين البحري المختلط “المدافع البحري ” بمشاركة القوات البحرية الأمريكية
المنطقة الشرقية
 أمير المدينة يلتقي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية
منطقة المدينة المنورة
 “النداح” يباشر عمله مديراً لمستشفى الولادة والاطفال بمحافظة الخرج
منطقة الرياض
 تعليم الجوف تعلن نتائج منافسة الإملاء الإلكتروني
منطقة الجوف
 أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لمكافحة المخدرات
منطقة جازان
 كلية العلوم والآداب بالقريات تقيم مجموعة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية
منطقة الجوف
 المجلس البلدي بدومة الجندل يعقد جلسته 62
منطقة الجوف
 التحالف : استهداف وتدمير مواقع لتخزين وتركيب إطلاق الصواريخ البالستية ومرافق لوجستية لتخزين الطائرات بدون طيار بصنعاء تتبع للحوثيين
أبرز المواد
 ارامكو السعودية تعرف طلاب وطالبات الجوف عن الابتعاث والتدرج المنتهي بالتوظيف
منطقة الجوف
 أمير الشرقية :خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصان على تلمس الاحتياجات .. وتطوير القدرات
أبرز المواد
 الكويت .. 59 عاماً من التطور لمستقبل واعد بـ “كويت جديد 2035”
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تخصص 40 دورة تدريبية لرفع كفاءة منسوبيها
المنطقة الشرقية
انطلاق التمرين البحري المختلط “المدافع البحري ” بمشاركة القوات البحرية الأمريكية

انطلاق التمرين البحري المختلط “المدافع البحري ” بمشاركة القوات البحرية الأمريكية

المنطقة الشرقية
أمير المدينة يلتقي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية

أمير المدينة يلتقي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية

منطقة المدينة المنورة
“النداح” يباشر عمله مديراً لمستشفى الولادة والاطفال بمحافظة الخرج

“النداح” يباشر عمله مديراً لمستشفى الولادة والاطفال بمحافظة الخرج

منطقة الرياض
تعليم الجوف تعلن نتائج منافسة الإملاء الإلكتروني

تعليم الجوف تعلن نتائج منافسة الإملاء الإلكتروني

منطقة الجوف

انطلاق التمرين البحري المختلط “المدافع البحري ” بمشاركة القوات البحرية الأمريكية

انطلاق التمرين البحري المختلط “المدافع البحري ” بمشاركة القوات البحرية الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=835393
المناطق - واس

انطلق اليوم، التمرين البحري المختلط ” المدافع البحري”، بحضور معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد الأسطول البحري الخامس بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق جيمس مالوي، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل.
وزار معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، خلال التمرين، زورق الدورية الأمريكي (MKVI) يرافقه قائد الأسطول الأمريكي الخامس الفريق، جيمس مالوي, مستمعاً إلى إيجاز متكامل عن الزورق الأمريكي وقدراته البحرية المختلفة.
من جانبه أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن محمد بن حامد الغامدي، أن تمرين ” المدافع البحري” يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأمريكية، مشيراً إلى أن التمرين يشتمل على العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من كلا الجانبين المشاركين فيه.
يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوع في الاسطول الشرقي ومياه الخليج العربي حيث ينفذ الجانبين العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وبمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.

 

روابط ذات صلة

أمير الشرقية :خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصان على تلمس الاحتياجات .. وتطوير القدرات

أمير الشرقية :خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصان على تلمس الاحتياجات .. وتطوير القدرات
أمانة الشرقية تخصص 40 دورة تدريبية لرفع كفاءة منسوبيها

أمانة الشرقية تخصص 40 دورة تدريبية لرفع كفاءة منسوبيها
أمانة الاحساء .. تدشين موقع لـ “عربات الكرفان ” بشاطئ العقير

أمانة الاحساء .. تدشين موقع لـ “عربات الكرفان ” بشاطئ العقير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*