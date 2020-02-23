خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية أستونيا بذكرى يوم الاستقلال لبلادها

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية أستونيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية أستونيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.