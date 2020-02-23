سلطان عمان: سنحرص على أن تبقى بلادنا ناشرة للسلام

المناطق - وكالات

وجه سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، خطابا إلى الشعب العماني، اليوم الأحد، مؤكدا أن رسالة سلطنة عمان هي نشر السلام في العالم، مشددًا على أن الشباب هم ثروة الأمم وحاضر الأمة ومستقبلها، وسوف نحرص على الاستماع لهم وتلمس تطلعاتهم، كاشفا عن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للسلطنة.

وأشار سلطان عمان إلى أنهم عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز للسلطنة وتحديث أنظمة التشريعات وآليات العمل، وتبني أحدث الأساليب وتبسيط الإجراءات وحوكمة الإجراءات والمحاسبة لضمان الانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافنا.

وأضاف سلطان عمان في كلمته “نعمل على مراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي، وتبني سياسات جديدة لدعم الحكومة للاستفادة من الموارد البشرية واستيعاب أكبر قدر من الشباب”.

يذكر أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أدى القسم سلطانًا لعمان في يناير الماضى، حسب ما أعلن مجلس الدفاع الوطني في سلطنة عمان، وذلك بعد فتح الرسالة التي أوصى بها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور مجلس العائلة وكبار قيادات الدولة من المدنيين والعسكريين.