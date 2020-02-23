نائب أمير مكة المكرمة يرأس الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

المناطق - جدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للإسكان التنموي.

‫واطلع سموه خلال الاجتماع على أهداف الإسكان التنموي بالمنطقة، والرامية لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية, وتمكينها من تملك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.

وبلغ عدد الوحدات المُسلمة بحسب العرض, أكثر من 500 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مشاريع الإسكان التنموي في المنطقة 47 مشروعًا موزعة على محافظات المنطقة.