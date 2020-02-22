احدث الأخبار

شعار “دماؤنا فداء لكم” منسوبو تعليم القصيم يتبرعون للمرابطين
منطقة القصيم
 فرع وزارة البيئة بمنطقة تبوك يطلق برنامجاً تدريبياً في مجال تسويق وتداول المبيدات الزراعية
منطقة تبوك
 مؤتمر الخليج الحادي عشر للتعليم بجدة يستعرض مواجهة التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير مكة المكرمة يرأس الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للإسكان التنموي
منطقة مكة المكرمة
 «إعمار اليمن» يقدّم خدمات طبيّة متكاملة عبر تأهيل وتجهيز مستشفى الجوف
أبرز المواد
 سلطان عمان: سنحرص على أن تبقى بلادنا ناشرة للسلام
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية أستونيا بذكرى يوم الاستقلال لبلادها
أبرز المواد
 انطلاق التمرين البحري المختلط “المدافع البحري ” بمشاركة القوات البحرية الأمريكية
المنطقة الشرقية
 أمير المدينة يلتقي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية
منطقة المدينة المنورة
 “النداح” يباشر عمله مديراً لمستشفى الولادة والاطفال بمحافظة الخرج
منطقة الرياض
 تعليم الجوف تعلن نتائج منافسة الإملاء الإلكتروني
منطقة الجوف
 أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لمكافحة المخدرات
منطقة جازان
شعار “دماؤنا فداء لكم” منسوبو تعليم القصيم يتبرعون للمرابطين

شعار “دماؤنا فداء لكم” منسوبو تعليم القصيم يتبرعون للمرابطين

منطقة القصيم
فرع وزارة البيئة بمنطقة تبوك يطلق برنامجاً تدريبياً في مجال تسويق وتداول المبيدات الزراعية

فرع وزارة البيئة بمنطقة تبوك يطلق برنامجاً تدريبياً في مجال تسويق وتداول المبيدات الزراعية

منطقة تبوك
مؤتمر الخليج الحادي عشر للتعليم بجدة يستعرض مواجهة التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة

مؤتمر الخليج الحادي عشر للتعليم بجدة يستعرض مواجهة التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير مكة المكرمة يرأس الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

نائب أمير مكة المكرمة يرأس الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

منطقة مكة المكرمة

شعار “دماؤنا فداء لكم” منسوبو تعليم القصيم يتبرعون للمرابطين

شعار “دماؤنا فداء لكم” منسوبو تعليم القصيم يتبرعون للمرابطين
http://almnatiq.net/?p=835434
المناطق - بريدة
فذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية (بنين – بنات) بالشراكة مع التجمع الصحي بالمنطقة يوم الأحد 29 / 6 / 1441هـ حملة للتبرع بالدم؛ دعمًا لجنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي، تحت شعار “دماؤنا فداء لكم” في مقر الإدارة العامة للبنين، ومقر الإدارات النسائية بتنفيذ من التجمع الصحي بالقصيم  وتنسيق من إدارة الشؤون الصحية بتعليم القصيم.
واستشعارًا بأهمية التبرع بالدم، وإيمانًا بما يبذله جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي، ووفاءً لهذا الوطن المعطاء، بادر منسوبو تعليم القصيم، بقطاعي البنين والبنات، بالتبرع بدمائهم.
من جانبه، قدم مدير عام التعليم بالقصيم محمد بن سليمان الفريح، جزيل شكره وعظيم امتنانه، للمشاركين بحملة التبرع بالدم، ولإدارة الشؤون الصحية المدرسية على التنظيم، وللتجمع الصحي بالمنطقة على تفعيل مثل هذه المبادرات الرائعة.

مؤكدًا أن جميع منسوبي ومنسوبات التعليم يستشعرون أهمية وضرورة مثل تلك المبادرات، وتلك البرامج الوطنية، ويساهمون بشكل مباشر في تفعيلها، والسعي إلى تحقيقها للأهداف والمقاصد النبيلة، التي تعكس وتبرز المعنى الحقيقي للوطنية، وحجم التكاتف والتلاحم بين أبناء الشعب.

 

روابط ذات صلة

تعليم البكيرية يشارك في برنامج ” عزيمة وطن ” للوقاية من المخدرات

تعليم البكيرية يشارك في برنامج ” عزيمة وطن ” للوقاية من المخدرات
بتنظيم البلدية وبرعاية لجنة الأهالي .. انطلاقة مهرجان “معية الخبراء 4 “الخميس المقبل في بلدة الخبراء التراثية

بتنظيم البلدية وبرعاية لجنة الأهالي .. انطلاقة مهرجان “معية الخبراء 4 “الخميس المقبل في بلدة الخبراء التراثية
كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم تُفعل اليوم العالمي لسرطان الأطفال

كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم تُفعل اليوم العالمي لسرطان الأطفال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*