شعار “دماؤنا فداء لكم” منسوبو تعليم القصيم يتبرعون للمرابطين

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فذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية (بنين – بنات) بالشراكة مع التجمع الصحي بالمنطقة يوم الأحد 29 / 6 / 1441هـ حملة للتبرع بالدم؛ دعمًا لجنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي، تحت شعار “دماؤنا فداء لكم” في مقر الإدارة العامة للبنين، ومقر الإدارات النسائية بتنفيذ من التجمع الصحي بالقصيم وتنسيق من إدارة الشؤون الصحية بتعليم القصيم.

واستشعارًا بأهمية التبرع بالدم، وإيمانًا بما يبذله جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي، ووفاءً لهذا الوطن المعطاء، بادر منسوبو تعليم القصيم، بقطاعي البنين والبنات، بالتبرع بدمائهم.

من جانبه، قدم مدير عام التعليم بالقصيم محمد بن سليمان الفريح، جزيل شكره وعظيم امتنانه، للمشاركين بحملة التبرع بالدم، ولإدارة الشؤون الصحية المدرسية على التنظيم، وللتجمع الصحي بالمنطقة على تفعيل مثل هذه المبادرات الرائعة.

مؤكدًا أن جميع منسوبي ومنسوبات التعليم يستشعرون أهمية وضرورة مثل تلك المبادرات، وتلك البرامج الوطنية، ويساهمون بشكل مباشر في تفعيلها، والسعي إلى تحقيقها للأهداف والمقاصد النبيلة، التي تعكس وتبرز المعنى الحقيقي للوطنية، وحجم التكاتف والتلاحم بين أبناء الشعب.