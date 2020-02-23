قائد قاعدة الملك فيصل الجوية يفتتح بطولة دوري القوات الجوية ( 17 ) للألعاب الرياضية

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افتتح قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني اليوم دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات الجوية وذلك في الصالة الرياضية بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم بعد ذلك ألقى مدير الشؤون الرياضية في القوات الجوية مدير البطولة العقيد الفني عبدالله مطلق الشلوي كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين.

وأوضح أن اللياقة البدنية جزء من الجاهزية القتالية وأنه قد بدأ العمل والتنسيق منذ وقت مبكّر لتكون بطولة مميزة ومنظمة تعكس تطور القوات الجوية الملكية السعودية المستمرة وتحقق الأهداف المرجوة، وحرصاً من هيئة إدارة القوات الجوية ممثلة في إدارة الشؤون الرياضية على الجاهزية اللياقية لجميع وحدات القوات الجوية تمت الموافقة على انضمام 3 منتخبات جديدة من وحدات القوات الجوية للدوري الرياضي ليصبح عدد وحدات القوات الجوية المشاركة في دوري هذه البطولة ( 10 ) وحدات وكذلك زيادة لعبة كرة القدم للصالات ليكون عدد الألعاب الرياضية ( 14 ) لعبة رياضية وهي : (كرة القدم كرة القدم للصالات الكرة الطائرة، كرة اليد ، كرة السلة، السباحة، كرة الطاولة ، الكاراتية، التايكوندو ، الجودو، اختراق الضاحية ، ألعاب القوى، رفع الأثقال ، الرماية).

وأشار إلى أن ذلك لَم يكن لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم دعم سمو قائد القوات الجوية لتكون رياضة القوات الجوية جاهزة دائماً لجميع المحافل الرياضية الداخلية والخارجية سواء على المستوى العسكري أو المنتخبات الوطنية مقدماً شكره للهيئة العامة للرياضة لما قدمته من دعم من حكام وملاعب.

وفِي نهاية كلمته وجه رسالة لجميع الرياضيين بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والروح الرياضية والتنافس الشريف والانضباط العسكري متمنياً للجميع التوفيق في هذا الحفل الرياضي الكبير الذي يضم أكثر من (3000) رياضي.

بعد ذلك جرى رفع علم الدورة ثم شاهد الحضور عرضاً مرئيًا عن الألعاب المصاحبة للدوري الرياضي كما جرى الإعلان الرسمي عن افتتاح الدورة ثم حفل أوبريت.