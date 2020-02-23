أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة ، اليوم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي, وعددا من مسؤولي المياه.



وقدّم المهندس الموكلي إيجازًا حول المشاريع الحالية والخطط المستقبلية لشركة المياه الوطنية في منطقة القصيم بما يحقق الأهداف التنموية لخدمة مدينة بريدة والمحافظات والمراكز ، وتوفير خدمات مائية مستدامة بمنطقة القصيم بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة القصيم , ومنها استعراض سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة ، وأبرز ماتحقق خلال ثلاث سنوات ماضية في خدمات المياه والصرف الصحي بمنطقة القصيم ، ومنها نسبة تغطية المياه بالمنطقة التي وصلت إلى 84% عام 2019م ، حينما كانت عام 2017م 55.5% ، ووصل إجمالي عدد العملاء 159،515 عميلاً عام 2019م ، حينما كانت 2017م 148،642 عميلاً ، ووصلت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي بالمنطقة 71% عام 2019 ، حينما كانت عام 2017م بنسبة 33%.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم ما تحق من اهداف استراتيجية خلال ثلاث سنوات للشركة , مؤكداً أهمية انجاز الاعمال وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وكل ما هو خادم ومحقق للأهداف المرجوة , منوهاً بما تبذله القيادة ـ أيدها الله ـ من دعم وحرص على سقيا المواطنين وإيصال الخدمات لهم في كل مكان ، وكل ما من شأنه توفير احتياجات المنطقة من المياه ، مشيراً إلى سعي الجميع لتكون منطقة القصيم ضمن المناطق المتقدمة في الإنجاز ، وليستفيد المواطن من كل ماتبذله الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من عطاء واهتمام بالمياه والحفاظ عليه لأهمية عنصر توفر المياه في التنمية.

حضر اللقاء نائب الرئيس لشركة المياه للمشاريع المهندس منصور أبواثنين ، ونائب الرئيس للخدمات المهندس عبدالله البيشي , ورئيس القطاع الشمالي المهندس رائد الراشد ، ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي.