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تعليم تبوك يبدأ بحملة التعريف بخدمة مساندة الطفل للمرحلة المتوسطة والثانوية

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تعليم تبوك يبدأ بحملة التعريف بخدمة مساندة الطفل للمرحلة المتوسطة والثانوية

تعليم تبوك يبدأ بحملة التعريف بخدمة مساندة الطفل للمرحلة المتوسطة والثانوية
http://almnatiq.net/?p=835452
المناطق - تبوك
بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم, تنفيذ برنامج الأمان الأسري الوطني الخاص بحملة التعريف ( خط مساندة الطفل116111) خلال العام الدراسي 1440-1441هـ  لطلاب المرحلة
المتوسطة والثانوية  والتي تنظمها إدارة الإرشاد الطلابي في جميع مدارس المنطقة بكافة مراحلها التعليمية وتستمر لمدة أسبوع.
وأفاد مدير إدارة الإرشاد الطلابي (بنين) بتعليم تبوك الدكتور يحيى العطوي أن الحملة التعريفية تهدف إلى نشر الوعي وتثقيف الطلاب والطالبات وذويهم بأهمية الخدمة وسُبل الإفادة منها مشيراً إلى أن الحملة تتضمن توعية الطلاب بوجود الرقم 116111 وأنه جهة تقدم لهم الدعم والمشورة بكل سرية وخصوصية وتحت ضوابط محددة وكذلك تبصير المعلمين والإداريين بأهمية الإدراك بأن خط مساندة الطفل 116111 خط مخصص لجميع الأطفال مضيفاً أن تفعيل الحملة بالمدارس يتم من خلال تضمين التوعية بالخط في الإذاعة المدرسية وإقامة محاضرات وورش عمل مع أولياء الأمور ونشر ثقافة الخط عبر وسائل التواصل الرسمية.
فيما أوضحت مديرة إدارة الإرشاد الطلابي (بنات) بتعليم تبوك وداد البلوي أن مشروع خط مساندة الطفل من المشاريع الوطنية الرائدة لبرنامج الأمان الأسري الوطني لخدمة الطفولة بالمملكة ويأتي ذلك لمساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستجابة للاحتياجات المختلفة للطفولة في المملكة عبر رقم هاتفي مجاني وموحد، بهدف توفير المشورة للأطفال أو مقدمي الرعاية لهم.

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