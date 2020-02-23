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نائب أمير المدينة المنورة يكرم ٤٨ متقاعداً من منسوبي إمارة المنطقة

نائب أمير المدينة المنورة يكرم ٤٨ متقاعداً من منسوبي إمارة المنطقة

منطقة المدينة المنورة

نائب أمير المدينة المنورة يكرم ٤٨ متقاعداً من منسوبي إمارة المنطقة

نائب أمير المدينة المنورة يكرم ٤٨ متقاعداً من منسوبي إمارة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=835455
المناطق - المدينة المنورة
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، 48 متقاعداً من منسوبي إمارة المنطقة وذلك تقديرًا لجهودهم خلال السنوات التي قضوها في خدمة الدين والوطن.

وفي بداية اللقاء نقل الأمير سعود بن خالد الفيصل، شكر وتقدير الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة للمتقاعدين على عملهم بكل جد وإخلاص لخدمة دينهم ثم وطنهم ومليكهم خلال مسيرتهم العملية، وما قاموا به من جهود موفقة خلال فترة عملهم بإمارة المنطقة.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة أن مرحلة التقاعد هي مرحلة تفتح لمن يستثمرها آفاق جديدة، منوهًا بأهمية أن يستغل المتقاعد خبراته العملية التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية وتوظيفها بالشكل الإيجابي، مبينًا سموه بأن ما قدمه المكرمون محل اعتزاز وتقدير من زملائهم، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.

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