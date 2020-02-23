أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طعامي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لجمعية “طعامي” ببريدة في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية طعامي فهد بن عبدالعزيز الخضير، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية، الذين قدموا للسلام على سموه وإطلاعه على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والاستنارة بتوجيهات سموه.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم ، من رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى إيجاز عن الجمعية ورؤيتها في تحقيق مفهوم ونشر ثقافة حفظ النعمة وإكرامها ، وما تم إنجازه لمشروع حفظ النعمة ، مشيداً سموه بمشروع حفظ النعمة “طعامي” في سبيل الحفاظ على دوامها عبر توزيعها لمستحقيها ، موصياً بتأصيل حفظ النعمة وإطعام الطعام في الأجيال القادمة ، التي هي من أهم الأمور لحفظ خير الله والحفاظ على النعمة ، مشيراً إلى أهمية تعزيز حضور الجمعية في عدد من مواقع المنطقة والمحافظات والمراكز ، داعياً إلى ضرورة تفعيل التقنية من خلال تعزيزها بالتعاون بين الجمعية وإدارة تقنية المعلومات بإمارة القصيم ، معرباً عن بالغ شكره وامتنانه لأعضاء الجمعية والعاملين بها على هذا العمل الخيري المشرف ، واحتساب الأجر في ذلك من خلال بذل الجهود لحفظ النعم.

من جهته قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طعامي شكرهم وتقديرهم لسمو أمير القصيم على دعمه المتواصل لمشروع حفظ النعمة “طعامي” الذي يتكفل باستلام الطعام بأكمله وإعادة فرزه بمعايير عالية وإعداده جيداً للأكل وتوزيعه على المستحقين ، مؤكدين أن توجيهات سموه ستكون نبراساً تضيء لهم الطريق في تحقيق أهداف الجمعية الخيرية من خلال حفظ النعمة وتوزيعها على المستحقين.

حضر الاستقبال ، ومدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة سلطان الرجيعي , ونائب رئيس مجلس الجمعية عبدالله الشريدة, وأعضاء المجلس.