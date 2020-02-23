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وزارة الصحة : لاخطورة من استلام الطرود البريدية من الصين

وزارة الصحة : لاخطورة من استلام الطرود البريدية من الصين
http://almnatiq.net/?p=835471
المناطق - واس

أكدت وزارة “الصحة” , عدم وجود خطورة في التعامل مع الشحنات والطرود البريدية الواردة من الصين وغيرها من الدول التي يسري فيها فيروس كورونا الجديد.
واستبعدت الوزارة في بيان لها , انتقال الفيروس عبر البضائع.
وفيما يتعلق بالوقاية من هذا المرض فقد أوضحت وزارة الصحة أنه شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، إذ يجب الاهتمام بنظافة اليدين واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، وتجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أعراض تنفسية، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.
‏وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس , مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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