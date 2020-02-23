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الدفاع المدني يدعو الخريجين الصحيين للتقدم على شغل عدد من الوظائف الصحية

الدفاع المدني يدعو الخريجين الصحيين للتقدم على شغل عدد من الوظائف الصحية

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الدفاع المدني يدعو الخريجين الصحيين للتقدم على شغل عدد من الوظائف الصحية

الدفاع المدني يدعو الخريجين الصحيين للتقدم على شغل عدد من الوظائف الصحية
http://almnatiq.net/?p=835474
المناطق - الرياض
دعت المديرية العامة للدفاع المدني الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف ” جدارة ” على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa.
وبينت المديرية أن عدد الوظائف الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 7 وظائف صحية شاغرة للرجال بالمرتبة 86 ، حيث يبدأ التقديم بتاريخ 6 / 7 / 1441هـ الساعة الـ 9 صباحاً وينتهي بتاريخ 10 / 7 / 1441هـ عند الساعة الـ 11 مساءً .
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الوظائف المعلنة تشترط أن يكون المتقدم لها من خريجي الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل وشروط شغل الوظائف المعلن عنها المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، واشتراط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وإنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة الوظائف المعلن عنها، واجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظائف المعلن عنها، حيث أن الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية، مع التأكيد على أن الأولوية في الترشيح هي للمؤهلات العلمية الماجستير ثم البكالوريوس عن طريق الانتظام ومن ثم الخريجين عن طريق الانتساب، حيث تتطلب مقابلة شخصية لجميع الوظائف المطروحة، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً، وأن الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة لن يتاح لها الدخول بالمفاضلة على الوظائف المعلنة، علماً بأنه ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، كما سيتم الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من ( مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية) .

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