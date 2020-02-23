العراق وتونس والمغرب والبحرين إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب

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حقق منتخب العراق فوزاً بهدفين دون رد على حساب نظيره الموريتاني، في ختام مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

الفوز رفع رصيد العراق إلى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي رفقة منتخب تونس المتصدر.

واعتلى منتخب تونس صدارة المجموعة الأولى بـ7 نقاط، بعد تعادله بهدف لمثله مع نظيره الكويت، وذلك على ملعب نادي الاتفاق.

واحتل منتخب الكويت المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، من تعادل وحيد وخسارة في مباراتين، وبفارق نقطتين أقل من موريتانيا ثالث الترتيب.

وضمن منتخب البحرين التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، بعد فوزه على نظيره الجيبوتي في ختام لقاءات المجموعة الثانية.

وارتفع رصيد البحرين إلى 6 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بينما يحتل منتخب جيبوتي المركز الرابع بدون رصيد.

وفي مباراة ثانية، حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاثة حتى الآن، بعد تغلبه على مدغشقر بنتيجة 2-1، اليوم الأحد.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، يليه البحرين بـ6 نقاط ثم مدغشقر (3 نقاط) وأخيرا جيبوتي بلا رصيد.