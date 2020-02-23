احدث الأخبار

وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفير بريطانيا
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفدا من البرلمان الأوروبي
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تُلزم الناقلات الجوّية بدفع تعويضات للمسافرين
أبرز المواد
 “الصحة” : لم نسجل أي إصابة بـ “كورونا” في المملكة
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية‬⁩ يدشن المشروعات الصحية بتكلفة إجمالية 157 مليون ريال
منطقة الحدود الشمالية
 العراق وتونس والمغرب والبحرين إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب
أبرز المواد
 البريد السعودي يسلم أكثر من 2 مليون وثيقة حكومية خلال 3 سنوات
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تطلق اتفاقيات فتح النطاق العريض الثابت بين جميع شركات الاتصالات
أبرز المواد
 الدفاع المدني يدعو الخريجين الصحيين للتقدم على شغل عدد من الوظائف الصحية
منطقة الرياض
 وزارة الصحة : لاخطورة من استلام الطرود البريدية من الصين
أبرز المواد
 ترمب يعلن أنه سيوقع اتفاق سلام مع طالبان
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طعامي
منطقة القصيم
وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفير بريطانيا

وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفير بريطانيا

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفدا من البرلمان الأوروبي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفدا من البرلمان الأوروبي

أبرز المواد
هيئة الطيران المدني تُلزم الناقلات الجوّية بدفع تعويضات للمسافرين

هيئة الطيران المدني تُلزم الناقلات الجوّية بدفع تعويضات للمسافرين

أبرز المواد
“الصحة” : لم نسجل أي إصابة بـ “كورونا” في المملكة

“الصحة” : لم نسجل أي إصابة بـ “كورونا” في المملكة

أبرز المواد

هيئة الطيران المدني تُلزم الناقلات الجوّية بدفع تعويضات للمسافرين

http://almnatiq.net/?p=835500
المناطق - واس

ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلات الجوية العاملة في المملكة بدفع تعويضات تزيد عن 65 مليون ريال سعودي للمسافرين وذلك بعد إخلالها بشروط والتزامات عقود النقل الجوي التي تجمعها بعملائها المسافرين.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام لائحة حماية حقوق العملاء وتماشياً مع توجه الهيئة العامة للطيران المدني نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين تجربتهم وفق أعلى المعايير العالمية من خلال تقديم تجارب متميزة والتأكيد على الناقلات الجوية بأهمية وضع المسافر في عين الاعتبار منذ نشوء العلاقة التعاقدية معه ومن لحظة تواجده في نطاق الخدمة بما في ذلك حالة السفر وفقا لما نصّت عليه الأنظمة واللوائح.
وجاءت حالة «فقدان أو تلف أو تأخّر الأمتعة» بالمرتبة الأولى من حيث التعويضات، يليها «تأخير الرحلات» ومن ثم «إلغاء الرحلات» بحيث شملت هذه التعويضات جميع الناقلات الجوية العاملة في المملكة.
وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بعموم المسافرين الاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء عبر موقعها الإلكتروني (www.gaca.gov.sa), كما يمكن للمسافرين الراغبين بتقديم الشكاوى ضد الناقلات الجوية التواصل مع مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة.

روابط ذات صلة

وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفير بريطانيا

وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفير بريطانيا
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفدا من البرلمان الأوروبي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفدا من البرلمان الأوروبي
“الصحة” : لم نسجل أي إصابة بـ “كورونا” في المملكة

“الصحة” : لم نسجل أي إصابة بـ “كورونا” في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*