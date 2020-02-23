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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفدا من البرلمان الأوروبي

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفدا من البرلمان الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=835503
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفد من البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية برئاسة رئيسة بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية DARP هانا نويمان.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وبحث المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، ونائب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور معن بن سليمان حافظ، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

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