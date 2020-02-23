هيئة التخصصات الصحية تقر تشكيل لجنة لخدمات المنشآت الخاصة

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تشكيل لجنة ممثلي المنشآت الصحية الخاصة برئاسة الأمين العام الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده، بهدف تعزيز التواصل مع المنشآت الصحية الخاصة وتحسين الخدمات المقدمة لهم من قبل الهيئة.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول اليوم حيث ناقشت عددًا من التحديات التي تواجه القطاع الخاص ووضع الحلول لها وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وأوضح مدير إدارة الإعلام و المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، إن اللجنة المشكلة بقرار من أمين عام هيئة التخصصات الصحية تضم في عضويتها أربعة أعضاء من داخل الهيئة، وتسعة آخرين من جهات صحية خاصة، مشيراً إلى أن مهام اللجنة تتمثل في دعم المنشآت الصحية الخاصة وفق استراتيجية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ووضع الحلول للمعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي الخاص في أعماله مع هيئة التخصصات الصحية، وفتح باب تقديم المقترحات التي من شأنها تسهيل سبل التواصل والتعامل مع المنشآت في القطاع الخاص، وكذلك اقتراح وتنظيم ورش عمل تعريفية وتثقيفية بما يستجد من أنظمة وأعمال هيئة التخصصات الصحية، إلى جانب دعم مبادرة “تستاهل نجيك” التي تقدم خدماتها للمنشآت الصحية.