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محافظ الطائف يدشن معرضاً لرفع مستوى الوعي المروري

محافظ الطائف يدشن معرضاً لرفع مستوى الوعي المروري
http://almnatiq.net/?p=835520
المناطق - عادل الزهراني

دشن معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، اليوم, معرضاً لرفع مستوى الوعي المروري الذي أقامته إدارة مرور المحافظة تحت شعار ” قيادتك مهارة .. وذوق رفيع “, بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة وعدد من المسؤولين.
وقام محافظ الطائف بقص شريط الافتتاح, ثم تجول داخل المعرض الذي يضم مشاركة أكثر من ” 15 ” إدارة حكومية وشركات تهدف إلى توعية المجتمع.
من جهته أكد مدير مرور محافظة الطائف العقيد علي بن فيحان الشيباني أهمية التعاون في مجال التوعية المرورية حيث أن ذلك مسئولية الجميع لتلافي الحوادث التي يروح ضحيتها العديد من الأبرياء ، دعيا الجميع لزيارة المعرض المخصص لهذه الحملة
من جانب آخر أشاد محافظ الطائف بالمعرض وما يحتويه من أفكار مميزة، مقدماً شكره وتقديره لمدير مرور المحافظة والمشاركين في المعرض من الجهات الحكومية والخاصة, مؤكدا أهمية الالتزام والتقيد بتعليمات المرور وأنظمته للحد من الحوادث المرورية لما لها من تأثير على الفرد والمجتمع.

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