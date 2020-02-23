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قتلى وجرحى جراء زلزال في تركيا قرب الحدود الإيرانية

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المناطق - وكالات

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب،يوم الأحد، منطقة الحدود الإيرانية التركية.

وأوضح المركز أن أن الزلزال كان على عمق كيلومترين.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 8 أشخاص إثر زلزال قرب الحدود مع إيران.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن هناك آخرين محاصرين تحت أنقاض مبانٍ في جنوب شرق تركيا بعد أن ضرب زلزال قوته 5.7 درجة المنطقة القريبة من الحدود مع إيران، بينما وصلت فرق الإنقاذ إلى القرى المتضررة.

وأضاف صويلو أن من بين ضحايا الزلزال، الذي لا يبعد مركزه كثيرا عن السطح، ثلاثة أطفال، وأن أنباء أفادت بإصابة خمسة أشخاص. وقال إن الزلزال أدى لانهيار نحو 1066 مبنى.

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