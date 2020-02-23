جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق الملتقى الثاني لرؤساء الأقسام الاكاديمية

الدمام – فتحيه عبدالله

أكد وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للشؤون الاكاديمية د.غازي العتيبي على أهمية التركيز على دور العمادات المساندة في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع ، ويعد ذلك أحد أهداف الملتقى الثاني لرؤساء الأقسام الاكاديمية و الذي جاء بعنوان ( دور العمادات المساندة في دعم القسم الاكاديمي لتحقيق رؤية المملكة 2030 ) برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش وحضور وكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة و تنظمه وكالة الجامعة للشؤون الاكاديمية بالتعاون مع وكالات وعمادات وإدارات والمراكز بالجامعة ، وأضاف العتيبي بان هذا الملتقى يسلط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه هذه العمادات والمراكز والإدارات المساندة في الجامعة ودورها الجوهري والمهم والتكاملي مع الكليات في تجويد العملية التعليمية حيث أن منظومة العملية التعليمية لا تقوم بها الكليات فقط أو البرامج الدراسية بل هي تقوم على منظومة متكاملة من ضمنها هذه العمادات المساندة والمراكز والإدارات والجهات الأخرى وانها منظومة عملية متكاملة يجب أن ينظر لها من هذا الجانب ونحن في إدارة الجامعة وبدعم من مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش ووكلاء الجامعة ننظر الى هذا الدور التكاملي والكبير من قطاعات الجامعة المختلفة لتحسين المخرج التعليمي .

وأضاف بان وكالة الجامعة للشؤون الاكاديمية اطلقت اليوم في الملتقى برنامج التميز الاكاديمي الذي حظي بدعم ومتابعة من مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش ويهدف هذا البرنامج الى فتح المجال أمام البرامج الاكاديمية للانطلاق نحو العالمية وعقد شراكات مع برامج مثيلة في جامعات مرموقة لتبني الدرجات العلمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والتبادل الطلابي معلنا عن صدور موافقة مدير الجامعة على المرحلة الأولى لهذا المشروع والذي تشمل البدء بأربع برامج دراسية إيذانا بانطلاق هذا البرنامج في نسخته الأولى وهذه البرامج هي ، برنامج الطاقة في كلية الهندسة وبرنامج الذكاء الاصطناعي في كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات وبرنامج التمريض في كلية التمريض و برنامج الشريعة في كلية الشريعة والقانون ويستمر هذا البرنامج ليشمل المزيد من الأقسام الاكاديمية وفق خطة زمنية محددة لننطلق ببرامجنا نحو التميز والإبداع والمنافسة العالمية حيث المكان الذي يليق بالجامعة والوطن .

مشيرا الى أن التكامل كلما كان كبيرا بين الكليات والعمادات كلما كان تجويد العلمية التعليمية باقل كلفه ممكنه والهدف هو تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية ورفع الكفاءة الداخلية والخارجية للعملية التعليمية عن طريق تظافر الجهود لكافة الجهات داخل الجامعة و نرى اثرها الآن من خلال تقييمات وتصنيفات الجامعة المحلية والدولية في نتائج اختبارات طلاب الجامعة المعلنة عن طريق مركز القياس الوطني والجامعة حصلت على مراكز متقدمة ودليل ذلك بان هذا المنتج معتنى فيه ومركز فيه من كل جهات الجامعة ونريد أن كافة هذه الجهات على مصب واحد وهي في خدمة الطلاب والعملية التعليمية ، والعملية تكاملية بهدف ربطهم في مكان واحد وإظهار الدور الأساسي الذي تقوم فيه هذه العمادات .

من جانبها ذكرت الدكتور دلال الشنقيطي عميدة كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل رئيسة اللجنة التنظيمية للملتقى بان يشارك في الملتقى 10 عمادات في 3 جلسات علمية خصصت لمناقشة دور العمادات في رفع جودة البرامج الدراسية والبحث العملي و خدمة المجتمع ودعم الموارد البشرية والتقنية إضافة الى المعرض المصاحب لاستعراض خدماتها وتجاربها المميزة حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان ( دور العمادات المساندة في تجويد العملية التعليمية للأقسام الاكاديمية ) والجلسة الثانية بعنوان ( دور العمادات المساندة في تعزيز البحث العلمي والمشاركات المجتمعية للأقسام الاكاديمية ) والجلسة الثالثة حملت عنوان ( دور العمادات المساندة في دعم الموارد البشرية والتقنية ) أما الجلسة المسائية ستكون بمشاركة خارجية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن و جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن و جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و جامعة الأمير محمد بن فهد .

