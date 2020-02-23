تنمية الرياض تثقف “160 ” مستفيد ومستفيدة على صناعة العطور

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نظمت مراكز التنمية الإجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل و التنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع عدداً من ورش العمل والبرامج التثقيفية التي أستهدفت 160 مستفيد ومستفيدة من منسوبي ومنسوبات المراكز والجهات الأخرى وسيدات الحي.

أولى تلك البرامج كانت في مركز التنمية الإجتماعية بمحافظة الأفلاج بالتعاون مع لجنة التنمية الاسرية بالمحافظة بعنوان “التعاون والمساهمة مع حالات الطواريء ” قدمتها أ. حنان محمد لمدة يومين وتناولت فيها التعريف بالإسعافات الاولية وكيفية التواصل مع المراكز والطرق المثلى لنقل المصاب مع شرح بعض من طرق الاسعافات الاولية كما نفذ مركز التنمية بمحافظة روضة سدير بالشراكة مع جامعة المجمعة وبالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة الزلفي برنامجا تثقيفيا بعنوان ” الإنحراف الفكري ” استمر لمدة يومين وقدمه كلاً من المدربين د. خالد بن إبراهيم العفيصان و أ. أحمد بن عبدالله العسيلانتحدثا فيه عن مفهوم الإنحراف وأنواعه وخطورة إقتناء وسائل التواصل في سن مبكرة دون رقابة.فيما أقامت لجنة التنمية الاهلية بالحلوة بالشراكة مع ضمان حوطة بني تميم وجمعية اعمال وبنك التنمية الإجتماعية بالرياض دورة عن صناعة العطور للنساء قدمتها أ. شاهه بن دايل.

الجدير بالذكر ان هذه البرامج والورش تأتي من ضمن البرامج التثقيفية وورش العمل التدريبية التي تنظمها مراكز التنمية الإجتماعية لخدمة الفرد والمجتمع.