احدث الأخبار

تنمية الرياض تثقف “160 ” مستفيد ومستفيدة على صناعة العطور
منطقة الرياض
 جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق الملتقى الثاني لرؤساء الأقسام الاكاديمية
المنطقة الشرقية
 الاتحاد يقدى شكوى حول الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها ويطالب بعدم تجاهل حقوقه
أبرز المواد
 قتلى وجرحى جراء زلزال في تركيا قرب الحدود الإيرانية
أبرز المواد
 تنظيم القاعدة يؤكد مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي
أبرز المواد
 الدوري الإيطالي : لاتسيو يواصل ملاحقته ليوفنتوس بفوزه على جنوى
أبرز المواد
 محافظ الطائف يدشن معرضاً لرفع مستوى الوعي المروري
منطقة مكة المكرمة
 هيئة التخصصات الصحية تقر تشكيل لجنة لخدمات المنشآت الخاصة
أبرز المواد
 رئيس الهيئة العامة للرياضة يعتمد مجلس إدارة معهد إعداد القادة
أبرز المواد
 بيان ختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين
أبرز المواد
 وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل سفير بريطانيا
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفدا من البرلمان الأوروبي
أبرز المواد
تنمية الرياض تثقف “160 ” مستفيد ومستفيدة على صناعة العطور

تنمية الرياض تثقف “160 ” مستفيد ومستفيدة على صناعة العطور

منطقة الرياض
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق الملتقى الثاني لرؤساء الأقسام الاكاديمية

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطلق الملتقى الثاني لرؤساء الأقسام الاكاديمية

المنطقة الشرقية
الاتحاد يقدى شكوى حول الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها ويطالب بعدم تجاهل حقوقه

الاتحاد يقدى شكوى حول الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها ويطالب بعدم تجاهل حقوقه

أبرز المواد
قتلى وجرحى جراء زلزال في تركيا قرب الحدود الإيرانية

قتلى وجرحى جراء زلزال في تركيا قرب الحدود الإيرانية

أبرز المواد

تنمية الرياض تثقف “160 ” مستفيد ومستفيدة على صناعة العطور

تنمية الرياض تثقف “160 ” مستفيد ومستفيدة على صناعة العطور
http://almnatiq.net/?p=835542
المناطق-الرياض

نظمت مراكز التنمية الإجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل و التنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع عدداً من ورش العمل والبرامج التثقيفية التي أستهدفت 160 مستفيد ومستفيدة من منسوبي ومنسوبات المراكز والجهات الأخرى وسيدات الحي.
أولى تلك البرامج كانت في مركز التنمية الإجتماعية بمحافظة الأفلاج بالتعاون مع لجنة التنمية الاسرية بالمحافظة بعنوان “التعاون والمساهمة مع حالات الطواريء ”  قدمتها أ. حنان محمد لمدة يومين وتناولت فيها التعريف بالإسعافات الاولية وكيفية التواصل مع المراكز والطرق المثلى لنقل المصاب مع شرح بعض من طرق الاسعافات الاولية كما نفذ مركز التنمية بمحافظة روضة سدير بالشراكة مع جامعة المجمعة وبالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة الزلفي  برنامجا تثقيفيا بعنوان ” الإنحراف الفكري ” استمر لمدة يومين وقدمه كلاً من المدربين  د. خالد بن إبراهيم العفيصان و أ. أحمد بن عبدالله العسيلانتحدثا فيه عن مفهوم الإنحراف وأنواعه وخطورة إقتناء وسائل التواصل في سن مبكرة دون رقابة.فيما أقامت لجنة التنمية الاهلية بالحلوة بالشراكة مع ضمان حوطة بني تميم وجمعية اعمال وبنك التنمية الإجتماعية بالرياض دورة عن صناعة العطور للنساء قدمتها أ. شاهه بن دايل.

الجدير بالذكر ان هذه البرامج والورش تأتي من ضمن البرامج التثقيفية وورش العمل التدريبية التي تنظمها مراكز التنمية الإجتماعية لخدمة الفرد والمجتمع.

روابط ذات صلة

الدفاع المدني يدعو الخريجين الصحيين للتقدم على شغل عدد من الوظائف الصحية

الدفاع المدني يدعو الخريجين الصحيين للتقدم على شغل عدد من الوظائف الصحية
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يسدل الستار على سمبوزيوم الحوار للنحت ويكرّم الفنانين المشاركين

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يسدل الستار على سمبوزيوم الحوار للنحت ويكرّم الفنانين المشاركين
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية أستونيا بذكرى يوم الاستقلال لبلادها

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية أستونيا بذكرى يوم الاستقلال لبلادها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*