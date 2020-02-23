رئيس غرفة الشرقية: «الجافورة» يحفظ للمملكة دورها ويُرسخ من مكانتها كمصدر مستمر ومتنوع للطاقة بأنواعها في العالم

المناطق - فتحيه عبدالله

عدَّرئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، الموافقة على بدء شركة أرامكو السعودية أعمال تطويرها لحقل «الجافورة» بحجم استثمارات يصل إلى (412 مليار ريال)، تطورًا نوعيًا في مسيرة البلاد نحو الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية، ويفتح آفاقًا واسعة من الاستثمارات في العديد من المجالات، واصفًا انطلاق أعمال التطوير بالقفزة الكُبرى في تحقيق تنويع مصادر الطاقة، كأحد الركائز الرئيسية لرؤية المملكة2030م، رافعًا التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السموّ الملكي، الأميـر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الطاقة، صاحب السموّ الملكي الأميـر عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ببدء أعمال تطوير هذا الحقل العملاق من الغاز غيـر المصاحب وغيـر التقليدي، وهو ما يضع المملكة على قائمة أهم منتجي الغاز عالميًا، ويحفظ دورها ويرسخ من مكانتها كمصدر مُستدام ومتنوع للطاقة بأنواعها في العالم.

وأشار الخالدي، إلى أن عملية التطوير جاءت في الوقت الذي يشهد فيه العالم حاليًا نموًا متزايدًا للطلب على الغاز الطبيعي، وكذلك في ظل ما تشهده الحركة الاقتصادية في البلاد من نمو متسارع في مختلف أنشطتها الاقتصادية، ما يُلبـي بدوره من احتياجات الطلب العالمي، وكذلك من الاحتياجات المحلية المتزايدة سواء من الكهرباء أو المياه المحلاة أو التعدين، مشيدًا بمنح ولي العد أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية، وهو ما يواكب حالة النمو الاقتصادي التي أوجدتها رؤية 2030م الطموحة، ويؤشر بآفاق استثمارية واسعة تواكب هذه المعدلات الطموحة من النمو، مؤكدًا على أن تطوير الحقل سيؤدي إلى توفير مزيدًا من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتميزة أمام القطاع الخاص، ويخلق العديد من فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية في العديد من القطاعات، لافتًا إلى أن احتواء الحقل على نسبة عالية من الايثان، إنما يُعزّز من صناعة البتروكيماويات في المملكة وَيدعم تحقيق مستهدفات الدولة بأن تكون المملكة الأولى عالميًا في صادراتها من الصناعات البتروكيماوية.

وقال الخالدي، إن الاقتصاد السعودي يُحقق مستهدفاته بصورة أكبـر من المتوقع وهو ما يتطلب من قطاع الأعمال مواكبة الحركة السريعة للاقتصاد الوطني وحالة النمو المتوازن في كافة قطاعاته وذلك بالاستعداد والتسلح بالخطط الاستراتيجية للازمة للتعاطي بإيجابية مع عمليات التطوير شبه المستمرة.