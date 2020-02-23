الرئيس الصيني: “كورونا” أخطر حالة طوارئ صحية في بلدنا منذ العام 1949

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http://almnatiq.net/?p=835555
المناطق - وكالات

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، إن فيروس “كورونا”، يشكل أخطر حالة طوارئ صحية في الصين، منذ تأسيس النظام الشيوعي العام 1949، معترفا بوجود ثغرات في حملة مكافحة الفيروس.

وقال شي جين بينغ، وفق تصريحات نقلها التلفزيون الوطني: “يجب استخلاص العبر من الثغرات الواضحة التي ظهرت خلال الاستجابة إلى الوباء”.

وصرح الرئيس الصيني أن فيروس “كورونا”، الذي أصاب قرابة 77 ألف شخص في الصين، وتوفي منهم أكثر من 2400، تسبب بـ “أزمة ومحنة كبيرة بالنسبة لنا”.

وأفاد شي جين بينغ بأنه بالمقارنة مع فيروس “سارس”، يبدو أن وباء “كوفيد-19” تصعب الوقاية منه والسيطرة عليه.

وأقر بأن المرض سيكون له “حتما تأثير قوي على الاقتصاد والمجتمع”، إلا أنه أكد أن عواقب الفيروس ستكون على المدى القصير ويمكن التحكم بها.

وفي الأسابيع الأخيرة، واجهت الصين موجة استياء غير اعتيادية، لتقاعسها في الاستجابة لظهور الفيروس الجديد في ديسمبر 2019.

وفي محاولة لمنع تفشي الفيروس، فرضت الحكومة الصينية منذ شهر الحجر الصحي على مدينة ووهان، منشأ الفيروس، وسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة.

جدير بالذكر أنه وسبق للصين أن كانت في 2002-2003 منشأ لوباء “سارس” (متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد) الذي أودى بحياة حوالي 650 شخصا في البلاد، بما في ذلك هونغ كونغ.

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