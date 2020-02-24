معضولة تروي معاناتها: القاضي قال لي «اتركي اللي تبي تتزوجيه لوجه الله»

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روت مواطنة، معاناتها مع والدها وشقيقها الذي رفض تزويجها بالشخص الذي رغبت به، ما دفعها لتقديم دعوى عضل

وأوضحت الفتاة خلال برنامج اتجاهات، أن شقيقها هددها بالقتل في حضور القاضي، مشيرة إلى أنها تزوجت في سن الـ 26 من رجل اختاره لها أهلها، وتطلقت منه