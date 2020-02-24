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معضولة تروي معاناتها: القاضي قال لي «اتركي اللي تبي تتزوجيه لوجه الله»

معضولة تروي معاناتها: القاضي قال لي «اتركي اللي تبي تتزوجيه لوجه الله»
http://almnatiq.net/?p=835580
المناطق_الرياض

روت مواطنة، معاناتها مع والدها وشقيقها الذي رفض تزويجها بالشخص الذي رغبت به، ما دفعها لتقديم دعوى عضل

وأوضحت الفتاة خلال برنامج اتجاهات، أن شقيقها هددها بالقتل في حضور القاضي، مشيرة إلى أنها تزوجت في سن الـ 26 من رجل اختاره لها أهلها، وتطلقت منه

ولفتت إلى أنها بعد اقترابها من سن الأربعين، أرادت ان تتزوج بالشخص الذي ترغب به، لكن رفض شقيقها، واشارط عليها أن تحول له مبلغا شهريا ليوافق على زواجها

وأضافت: حتى القاضي نفسه لما رفعت قضية العضل كان يقول لي: كيف تعيقين والدك، اتركي اللي تبي تتزوجيه لوجه الله

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