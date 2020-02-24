بعد قرار اتحاد الكرة المصري.. تركي آل الشيخ يعلق: في ظهرك يا خطيب…في ظهرك يا أهلي!

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أكد تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ، دعمه للنادي بعد العقوبات الموقعة ضده بسبب أحداث مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “في ظهرك يا خطيب…في ظهرك يا أهلي…”.

وكان النادي الأهلي المصري قد أصدر بيانا أمس، ردا على العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط باتحاد الكرة على أحداث مبارة السوبر ، والتي رفضها الأهلي في بيانه واتهم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بعدم الحياد وتأجيج مشاعر الجماهير، كما ذكر البيان أن الأهلي سيتقدم بشكوى إلى الفيفا.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم”.

كما أوقفت محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، بالإضافة الى كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

ومنعت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.