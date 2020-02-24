احدث الأخبار

بعد قرار اتحاد الكرة المصري.. تركي آل الشيخ يعلق: في ظهرك يا خطيب…في ظهرك يا أهلي!
أبرز المواد
 معضولة تروي معاناتها: القاضي قال لي «اتركي اللي تبي تتزوجيه لوجه الله»
أبرز المواد
 العمري : “برامج التوطين” في العمل تطبق بشكل قاس على الصغير أما الكبير فاستطاع أن يتلاعب ويتجاوزها!
أبرز المواد
 للمتضرر من تمديد فترة سجنه مقاضاة الجهات المسؤولة
أبرز المواد
 ارتفاع ضحايا زلزال المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران إلى 9 أشخاص
أبرز المواد
 دراسة تحذر:إدمان الهواتف الذكية يغير الدماغ تماما كإدمان المخدرات
أبرز المواد
 بعد الهجوم الحاد.. ريم الصانع تبرر ظهورها بروب الحمام مع صديقها: الصورة في غرفة المعيشة وليست في غرفة النوم !
أبرز المواد
 “خاطفة الدمام ” تواجه 14 تهمة.. ومحام يكشف عن العقوبة التي تنتظرها !
أبرز المواد
 تناول وجبة إفطار كبيرة يساعد في إنقاص الوزن
أبرز المواد
 حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
أبرز المواد
 لأول مرة.. نجم ليفربول يكشف لماذا ضرب ميسي؟
أبرز المواد
 مصر.. حسني مبارك في العناية المركزة
أبرز المواد
بعد قرار اتحاد الكرة المصري.. تركي آل الشيخ يعلق: في ظهرك يا خطيب…في ظهرك يا أهلي!

بعد قرار اتحاد الكرة المصري.. تركي آل الشيخ يعلق: في ظهرك يا خطيب…في ظهرك يا أهلي!

أبرز المواد
معضولة تروي معاناتها: القاضي قال لي «اتركي اللي تبي تتزوجيه لوجه الله»

معضولة تروي معاناتها: القاضي قال لي «اتركي اللي تبي تتزوجيه لوجه الله»

أبرز المواد
العمري : “برامج التوطين” في العمل تطبق بشكل قاس على الصغير أما الكبير فاستطاع أن يتلاعب ويتجاوزها!

العمري : “برامج التوطين” في العمل تطبق بشكل قاس على الصغير أما الكبير فاستطاع أن يتلاعب ويتجاوزها!

أبرز المواد
للمتضرر من تمديد فترة سجنه مقاضاة الجهات المسؤولة

للمتضرر من تمديد فترة سجنه مقاضاة الجهات المسؤولة

أبرز المواد

بعد قرار اتحاد الكرة المصري.. تركي آل الشيخ يعلق: في ظهرك يا خطيب…في ظهرك يا أهلي!

بعد قرار اتحاد الكرة المصري.. تركي آل الشيخ يعلق: في ظهرك يا خطيب…في ظهرك يا أهلي!
http://almnatiq.net/?p=835581
المناطق_الرياض

أكد تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ، دعمه للنادي بعد العقوبات الموقعة ضده بسبب أحداث مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك.
وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “في ظهرك يا خطيب…في ظهرك يا أهلي…”.
وكان النادي الأهلي المصري قد أصدر بيانا أمس، ردا على العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط باتحاد الكرة على أحداث مبارة السوبر ، والتي رفضها الأهلي في بيانه واتهم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بعدم الحياد وتأجيج مشاعر الجماهير، كما ذكر البيان أن الأهلي سيتقدم بشكوى إلى الفيفا.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم”.
كما أوقفت محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، بالإضافة الى كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.
ومنعت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

روابط ذات صلة

معضولة تروي معاناتها: القاضي قال لي «اتركي اللي تبي تتزوجيه لوجه الله»

معضولة تروي معاناتها: القاضي قال لي «اتركي اللي تبي تتزوجيه لوجه الله»
العمري : “برامج التوطين” في العمل تطبق بشكل قاس على الصغير أما الكبير فاستطاع أن يتلاعب ويتجاوزها!

العمري : “برامج التوطين” في العمل تطبق بشكل قاس على الصغير أما الكبير فاستطاع أن يتلاعب ويتجاوزها!
للمتضرر من تمديد فترة سجنه مقاضاة الجهات المسؤولة

للمتضرر من تمديد فترة سجنه مقاضاة الجهات المسؤولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*