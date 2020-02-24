بعد الهجوم الحاد.. ريم الصانع تبرر ظهورها بروب الحمام مع صديقها: الصورة في غرفة المعيشة وليست في غرفة النوم !

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خرجت الفاشينيستا الشهيرة ريم الصانع، عن صمتها وعلقت على الهجوم الحاد عليها في اليومين الماضيين بعد نشرها صورة تجمعها بصديقها، الذي يدعى عبدالله، يظهران فيها وهما مرتديان روب الحمام في غرفة داخل فندق وكتبت معلقة: “سأشتاق لك يا توأم روحي”.

وبعد تداول الصورة وانتشارها بشكل واسع انهالت التعليقات السلبية على الصانع بسبب جرأة الصورة على حد وصف الجمهور، خاصة أن الذي ظهر معها مجرد صديق، وأن ظهورهما بهذا الشكل وهذه الطريقة يعد تجاوزا كبيرا للأعراف والتقاليد الخليجية والسعودية على وجه الخصوص.

وقالت الصانع: “في البداية نحن الإثنين كنا نرتدي ملابسنا كاملة أسفل الأرواب، وثانيا التقطنا الصورة داخل غرفة المعيشة وليس غرفة النوم، وثالثا هو صديقي وارتدينا الأرواب فقط من أجل التقاط الصورة”.

وتجاهلت الفاشينيستا الشهيرة، الهجوم، عليها، وظهرت بقصة شعر جديدة وقد تخلت عن شعرها الطويل واعتمدت لونا جديدا.