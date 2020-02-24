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الأمير خالد الفيصل يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 68 بجامعة أم القرى

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الأمير خالد الفيصل يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 68 بجامعة أم القرى

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المناطق_مكة

تحتفي جامعة أم القرى غدٍ بتخريج أكثر من 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية يمثلون الدفعة الـ 68 للعام الجامعي 1440 – 1441هـ، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وتشريف نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وحضور أولياء أمور الطلاب وأمهاتهم في الأستاد الرياضي بالعابدية، كما ستحتفي بطالباتها الخريجات يوم الجمعة القادمة.
ويقدر عدد خريجي الدفعة الـ 68 المحتفى بهم من الطلاب نحو 6233 خريجاً، بينما بلغ عدد الطالبات 8130 خريجة، من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، ليصل مجموع الخريجين 14363 طالباً وطالبةً، 13145 منهم في مرحلة البكالوريوس، و205 في الدبلوم، ومرحلة الماجستير 618، و197 ضمن مرحلة الدكتوراة.
وأشاد معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله -، واهتمام معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في متابعة برامج التعليم العالي، مما أسهم في تطوير المخرجات العلمية وصقل المهارات بما يوائم مجالات سوق العمل.
وثمن مدير الجامعة، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وتشريف نائبه للاحتفاء بخريجي الدفعة الـ 68، ودعمهم المستمر والمتواصل لكافة الفعاليات التي تنظمها الجامعة معرباً عن اعتزازه بتتويج نخبة متميزة من طلبة الجامعة لخدمة وطنهم في كافة القطاعات، ومتمنياً لهم مسيرة عملية مكللة بالتوفيق لما فيه مصلحة الوطن.
من جهتها، أكدت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، على دور المخرجات العلمية والمعرفية التي اكتسبنها الطالبات خلال مسيرتهن الدراسية في مختلف التخصصات، ومشاركاتهن المتميزة في البرامج الإثرائية والأنشطة، وكان لها الأثر البارز في صناعة كوادر تمثل المرأة السعودية على كافة الأصعدة.

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