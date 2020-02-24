العمري : “برامج التوطين” في العمل تطبق بشكل قاس على الصغير أما الكبير فاستطاع أن يتلاعب ويتجاوزها!

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انتقد عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد، برامج التوطين، مؤكدًا أنها زادت الطين بلة في سوق العمل لأنها تُطبق بشكل قاس على الصغير أمام الكبير فاستطاع أن يتلاعب ويتجاوزها.

وقال “العمري” خلال حواره في برنامج “ياهلا”، أن أكبر استيطان للتستر التجاري في المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا أن التوطين في المنشآت متناهية الصغر متدني.

وأضاف: ” التوطين في حدود 7% بالمنشآت متناهية الصغر، و17% في المنشآت الصغيرة، بينما في الكبيرة 25%، والشركات الكبيرة تلاعبت ببرامج التوطين في 2014 وزادت من الاستقدام”.