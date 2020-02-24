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“الصحة” توضح المقصود بالزواج غير الآمن !

“الصحة” توضح المقصود بالزواج غير الآمن !
http://almnatiq.net/?p=835605
المناطق_المدينة

قالت وزارة الصحة، إن فحص ما قبل الزواج يساهم في تقليل انتشار أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية.

وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو توضيحي بمناسبة اليوم السعودي للزواج الصحي، أن الفحص هو إجراء وقائي ضروري؛ لاكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية لديهما، وذلك لتقديم المشورة الطبية من قبل المختصين للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب بسرية تامة.

وشددت على ضرورة إجراء الفحص للعروسين قبل الزواج بما لا يقل عن 3 أشهر، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر لتلك الأمراض والحد من مضاعفاتها وانتشار المعدية منها، إلى جانب إنجاب أبناء أصحاء وتقليل الأعباء الاقتصادية على الأسر والمجتمع والدولة.

وقسمت الوزارة الزواج إلى نوعين؛ أولهما الزواج الآمن وهو في حالة سلامة الزوجين من الأمراض الوراثية أو حمل أحدهما للمرض أو إصابة أحدهما بالمرض، مما يؤثر على صحة الأبناء.

وأضافت: “الزواج غير الآمن؛ يحدث عند حمل كلا الزوجين للمرض، أو إصابة طرف بالمرض وحمل الآخر له، أو إصابة كلا الزوجين بالمرض وهو ما يؤثر سلباً على صحة الأبناء؛ حيث يكونون عرضةً للإصابة بأمراض الدم الوراثية”.

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