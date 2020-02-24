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أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف بشأن الطلب

أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف بشأن الطلب
http://almnatiq.net/?p=835607
المناطق_وكالات

نزلت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين بالمئة اليوم الاثنين، في الوقت الذي تسبب فيه الانتشار
السريع لفيروس كورونا في عدة مواقع خارج الصين في قلق المستثمرين بشأن تأثر الطلب سلبا.

كما واصلت الأسهم العالمية تكبد خسائر في الوقت الذي تنمو فيه المخاوف بشأن تأثير الفيروس المستجد، مع قفزة في أعداد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وبحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 1.42 دولار أو ما يعادل 2.4 بالمئة إلى 57.08 دولار للبرميل، لكنه مرتفع عن المستوى المتدني البالغ 56.53 دولار الذي لامسه في وقت سابق. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.26 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 52.12
دولار.

وقال إدوارد مويل محلل السوق لدى أواندا “من المرجح أن يزداد تضرر الطلب إذ ستنمو قيود السفر على الأرجح في الوقت الذي يصبح فيه تفشي فيروس كورونا تهديدا عالميا ولا يتم احتوائه في الصين فحسب” “أسعار النفط ستظل عرضة للخطر إذ أن المتعاملين في الطاقة لم يضعوا في الحسبان أن يصبح كورونا وباء”.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم بعد أن قال مسؤولون محليون بقطاع الصحة في الصين اليوم إن أربع مقاطعات قلصت إجراءات الطوارئ المتعلقة بالاستجابة للفيروس.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال أمس الأحد إن أكبر مستهلك في العالم للطاقة سيجري تعديلا على السياسة للمساهمة في تخفيف الضربة التي سيتلقاها الاقتصاد من تفشي الفيروس.

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